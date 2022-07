Antonio David Flores les cuenta a sus hijos que lo de Marta Riesco es verdad

Antonio David Flores le acaba de contar a sus hijos que lo que se ha dicho en los últimos días de Marta Riesco es verdad. Y es que todo apunta a que la periodista tiene una nueva ilusión en su vida.

Desde que salió a la luz su romance, la reportera de El programa de Ana Rosa no ha dejado de dar tumbos, profesionalmente hablando.

| Mediaset

Hace unos meses, la novia del exguardia civil decidió retirarse del foco mediático y ponerse en manos de profesionales tras no poder soportar toda la presión mediática que estaba recibiendo.

Pero, sin duda, su declive se produjo tras las polémicas declaraciones que Marta Riesco hizo acerca de su supuesta conversación con la exmujer de Antonio David Flores.

Desde entonces, la comunicadora apenas ha recibido llamadas de su productora para ejercer como reportera en el programa matinal de Telecinco.

Ahora, y tras sus idílicas vacaciones de verano con el amor de su vida, Antonio David Flores le ha confesado a sus hijos los nuevos proyectos profesionales de la periodista.

Antonio David Flores está muy orgulloso de su chica

Antonio David Flores no puede estar más contento con la decisión que ha tomado Marta Riesco. Y es que, después de que él fuera declarado 'persona non grata' dentro de Mediaset España, el exguardia civil no estaba muy conforme con que su chica formara parte de su plantilla.

Ahora, el extertuliano se ha mostrado muy orgulloso después de ver que su pareja ha decidido seguir sus pasos. Marta ha decidido no seguir esperando frente al teléfono y ha optado por abrir su propio programa en las redes sociales.

| Instagram

El pasado mes de junio, y desde la terraza de su casa, la periodista estrenó en Instagram El columpio de Marta, una especie de podcast gráfico en el que entrevistará a varios personajes de nuestro país.

Este martes, 19 de julio, la novia de Antonio David Flores dio la bienvenida a su nuevo proyecto audiovisual. A través de esta red social, la comunicadora quiso compartir con todos sus seguidores algunos de los secretos de su nuevo programa, como, por ejemplo, cómo consiguió su nuevo 'trono' en forma de columpio.

"Siempre quise tener un columpio en la terraza. Miraba mogollón de páginas webs buscando el que de verdad me gustara. Unos eran demasiado caros, otros demasiado grandes…", comienza explicando Marta.

"Una tarde con mi chico se me ocurrió ir a un vivero a por plantas. Justo antes de entrar, ahí estaba mi columpio. Tenía un cartel enorme que ponía 'rebajado por tara'. 400 euros más barato por un taponcillo que ni se nota".

Antonio David Flores se entera de todos los detalles del nuevo proyecto

Además, la novia de Antonio David Flores también quiso compartir cómo surgieron todos los detalles de este nuevo proyecto. "Días después, mi amigo Juan López de Zárate grabó el encuentro del compositor de No tengas miedo, Nicolás Gutiérrez, y una servidora".

"Le entrevisté subida en el columpio en plan broma, como casi todo lo que acaba siendo en serio. Juan dijo: 'mira, el primer capítulo del columpio de Marta'", continuó explicando la reportera.

| Gtres

"Tres semanas después, la marca de bebidas Ron Legendario vio que, a lo mejor, hacer un programa con ese columpio 'tarado' podría no solo ser una broma. Y aquí estamos los tres de nuevo: Juan, Nico y yo. Ya van dos veces que algo que no va en serio se convierte en una realidad".

Por su parte, Antonio David Flores no dejó pasar la ocasión para mostrar públicamente lo orgulloso que está de su chica. "Estoy convencido de tu éxito. Se avecinan proyectos importantes porque te los mereces... Por tu constancia y por tu amor a tu profesión", escribió en los comentarios.