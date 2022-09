Antonio David Flores corta con ella al comprobar que le ha mentido y que no le quería

Después de unas vacaciones inolvidables junto a su nueva novia, Marta Riesco, Antonio David Flores vuelve a la carga.

El exguardia civil ya tiene en el punto de mira a su eterna enemiga, María Patiño, a la que acusa de haber engañado a la audiencia.

Sobre todo, después de que la presentadora asegurase en su programa, Socialité, que el padre de Rocío Flores había orquestado un montaje para hacerse la víctima.

Nada menos que distribuir unos carteles con su cara por toda Málaga en los que ponía maltratador.

"Fue el propio Antonio David quien lo hizo para dar pena", aseguraba Patiño. Sin embargo, hasta el momento no ha aportado ninguna prueba que confirme sus acusaciones.

Eso, a pesar de que desde Socialité insistían en que las cámaras le habrían pillado con las manos en la masa.

"Así lo habrían recogido las cámaras de seguridad de la zona, que habrían captado al propio Antonio David pegando esos carteles con la clara intención de victimizarse", sostenía con seguridad la presentadora.

"No es la primera vez que lo hace", remarcaba acerca de la estrategia del ex de Olga Moreno para dar pena y ganarse el favor del público.

Poco después, Flores decidía demandar a María Patiño por difamación y llevarla a los juzgados. "Un delito de injurias, calumnias y obstrucción a la justicia".

María Patiño, contra las cuerdas por haber tratado de engañar a la audiencia

A pesar de que no trascendieron informaciones acerca de las declaraciones de la periodista tras comparecer en mayo, ella misma reconocía sentirse satisfecha.

Mientras que, por su parte, Antonio David ha seguido en la lucha para demostrar que la periodista miente.

"Estoy esperando que enseñes aquella documentación que dijiste que ibas a mostrar a la audiencia sobre la pegada de carteles", le exigía desde su canal de Youtube.

"Aquel vídeo en el que se supone que se me ve pegándolos. Aquella acusación de que había utilizado a mi propia hija para que pusiese una denuncia falsa en mi nombre”, insistía.

Y es que, además de haber pegado los carteles, también acusaban al exguardia civil de haber mandado a su hija Rocío Flores a interponer la denuncia en su nombre.

"La denuncia la puse yo porque él estaba en Madrid. Era yo la que lo vi y no tengo ninguna noticia respecto al procedimiento", explicaba la joven en una de sus apariciones televisivas.

"Voy a tomar medidas legales contra todas las personas que me acusen de poner una denuncia falsa. Eso sí que lo dejo claro", advertía.

Ahora, María Patiño vuelve a estar en el punto de mira después de haber aportado unas imágenes falsas de Isabel Pantoja en Socialité.

La presentadora culpa a José Antonio Avilés, que era quién le proporcionaba las instantáneas a modo de exclusiva. Y, muy avergonzada, se disculpaba con su audiencia por haberles hecho partícipes de ese engaño.

"Hay un equipo enorme que trabajan con medios que no tienen otros programas y les cuesta la misma vida para rellenar un programa de hora y media para que venga un señor como él a reírse de los demás. Les pido disculpas", explicaba.

"No es por mi, no tengo tanto ego. Sé cómo curran ahí. Me duele porque sé que no se la han colado, sé lo que ha mostrado, ha creado las pruebas", se lamentaba.

Un tema que ha generado un gran revuelo y ante el que Antonio David no ha dudado en pronunciarse, sintiéndose bastante identificado.

"¿Estás segura María Patiño que es la primera vez que te pasa? Todo esto merece un video en mi canal de youtube", escribe en sus redes sociales.

"En Septiembre, #vuelveAD (y con más fuerzas que nunca) Gracias por esperar con tantas ganas mi vuelta. No os voy a defraudar", promete.