Antonio David Flores confirma que ya no duermen juntos porque ella ha dejado de sentir

Antonio David Flores se ha visto obligado a cambiar de planes porque lleva más de un año apartado de los platós de Telecinco. Su primera exmujer llegó a la cadena gracias a un documental revolucionario que se convirtió en un arma de doble filo. Catapultó a Rociíto a lo más alto, pero el antiguo colaborador tuvo que salir por la puerta trasera de Mediaset.

Antonio David Flores fue acusado de haber tenido un mal comportamiento, pero lo cierto es que Rociíto no aportó demasiadas pruebas. Esto ha hecho que el público le dé un voto de confianza, por eso, cada vez tiene más poder en las redes sociales. Se ha rodeado de un ejército de seguidores que se hacen llamar “Marea Azul” y están dispuestos a hacer cualquier cosa por él.

Antonio David ha demostrado estar a la altura de las circunstancias, pues para él lo más importante es el bienestar de su familia. En este selecto grupo, se encuentra José Ortega Cano, en su momento fue su suegro y en la actualidad disfrutan de una conexión especial. El ex de Olga Moreno sabe que el torero no está atravesando por una buena etapa porque tiene problemas con Ana María Aldón.

Antonio David ha confirmado, gracias a una información publicada en la revista Semana, que Ana María ha dejado de dormir con su marido. Ha reconocido que la crisis matrimonial existe y quiere luchar por la relación, pero todo a su debido tiempo. Ha dejado de sentir amor incondicional para hacer algo que debería haber hecho antes: ponerse ella por delante.

“Mi marido puede dejar un día de ser mi marido, pero nunca va a dejar de ser el padre de mi hijo”, ha explicado. “Es un vínculo que tiene con mi hijo y eso es de por vida, seguiremos tragando sapos por el bien de nuestro hijo”. El padre de Rocío Flores sabe que la situación es muy complicada, pues Aldón no sabe cómo comportarse.

Antonio David Flores y la mentira que le hace sospechar

Antonio David, al igual que el resto de espectadores de Telecinco, vio a Ana María Aldón en Ya es verano dar ciertas explicaciones. Fue bastante sincera, pero hubo una información que no destapó y, ahora, ha salido a la luz, por eso, hay tanto revuelo. Aseguró que seguía durmiendo con Ortega Cano y no es verdad, todo lo contrario: hacen vidas diferentes.

“No estamos separados y no hemos hablado de separación, vivimos bajo el mismo techo”, prometió la colaboradora. En este momento no fue del todo sincera, pues cuando terminó su entrevista no regresó al domicilio familiar para no coincidir con Ortega. Pasó la noche en un hotel y a la mañana siguiente se marchó a Costa Ballena a continuar con sus vacaciones de verano.

Flores sabe que la diseñadora ha dejado de dormir con su antiguo suegro por muchos motivos, pero hay uno que destaca sobre el resto. No se encuentra con ánimo para seguir adelante, sabe que primero tiene que estar bien con ella y después con los demás. Ana María ha hecho un gran esfuerzo por pronunciar la palabra “crisis”, pero, ahora, tiene que ser consecuente.

Antonio David Flores ha tenido más suerte que su familia

Antonio David está al tanto de lo que sucede en casa de Ortega Cano y también sabe lo que está pasando con su hija Rocío. El novio de la influencer publicó un mensaje en sus redes que hizo saltar las alarmas y algunos medios aseguraron que estaban en crisis. El entorno de Flores está atravesando un momento convulso y ahora es él quien está mejor que nadie.

El ex de Olga Moreno está enamorado de Marta Riesco, una periodista que recibió muchas críticas cuando confesó su situación sentimental. La pareja no lo pasó bien, pero actualmente están unidos y felices. Han pasado el verano juntos y nadie tiene pruebas para demostrar que algo vaya mal entre ellos.