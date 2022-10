Antonio David Flores confirma que no hay solución y el llanto demuestra que es grave

Antonio David Flores no ha dado crédito al ver cómo apareció este lunes en televisión José Ortega Cano siendo entrevistado por la periodista Ana Rosa Quintana. La madrileña regresaba tras 10 meses sin aparecer por Telecinco y lo hacía emocionada e ilusionada como nunca.

La veterana comunicadora regresaba a su plató y lo hacía por todo lo alto al tener como invitados al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al torero José Ortega Cano.

El segundo ha sido el gran protagonista de la mañana en El programa de Ana Rosa y ha protagonizado una entrevista ciertamente surrealista. Una charla bastante especial que ha dejado varios titulares de calado sobre su hijastra Rocío Carrasco y acerca de su mujer, Ana María Aldón.

Antonio David Flores asume que la situación es insalvable

En primer lugar, el torero andaluz ha leído una extensa carta en la que anunciaba que tomaría cartas en el asunto tras las graves acusaciones que ha vertido Rocío Carrasco sobre él. Lo ha hecho en el documental En el nombre de Rocío, acusándole en cierta manera de darle "mala vida" a Rocío Jurado.

| YouTube

Lo cierto es que Ortega Cano ha confirmado que demandará a Rociíto más pronto que tarde. Y aunque Ana Rosa le preguntó si no habría otra vía de solución para no tener que llegar a los tribunales, Ortega Cano ha lamentado que lo ve "imposible". El motivo, la deriva que ha tomado la mujer de Fidel Albiac en los últimos meses contra él y toda su familia mediática.

"Ahora mismo, no nos resulta difícil hacer lo que hacemos, todo es acostumbrarse. Es mejor de lo que teníamos, era imposible seguir así. No hacemos planes de pareja pero sí hacemos planes con nuestro hijo. Vivimos bajo el mismo techo, pero cada uno lleva su vida", decía hace días Aldón.

Hoy le ha tocado el turno al torero y ha opinado sin tapujos sobre los verdaderos sentimientos de la modista andaluza con la que tiene un hijo en común.

Antonio David Flores no esperaba que el diestro negase que busca acabar con todo

"No he consultado abogados por la separación. No he pensado en separación. Para mí, lo más normal es que continuáramos. Mi niño que es un prodigio, mi niño ya se está enterando de cosas aunque no dice nada", ha confesado Ortega Cano preocupado.

| Telecinco

Con todo, ha sido tajante al afirmar que su hijo es lo más vital ahora mismo. Unas palabras a las que Ana Rosa Quintana le ha respondido así. "José, si estáis en la casa y no os comunicáis. Eso genera un ambiente...", ha dejado caer la presentadora.

| Telecinco

El caso es que Antonio David ha visto cómo el diestro ha expuesto cómo es la convivencia con Ana María Aldón tras romper como matrimonio, aunque no formalmente.

Antonio David Flores sabe que la andaluza será dura de roer

"Nos comunicamos lo justo, tampoco es que no nos hablemos nada, está Marina, la chica que está toda la vida. No es que no nos comuniquemos, hablamos, pero parece ser que yo a lo mejor no soy del gusto de ella. Me gustaría que me lo dijera", le ha pedido.

Con lo visto hoy, el viudo de 'la más grande' ha dicho que sigue muy enamorado de su mujer, pero ella de él no, y es que la modista andaluza no piensa igual. Y fue clarísima con él días atrás.

Esta mañana se ha notado que el torero quiere que su mujer le dé otra oportunidad, pero no será fácil tras lo sucedido este fin de semana.

"Yo no doy falsas esperanzas de nada, él sabe la realidad. Falta amor. He visto el declive y lo he visto desde hace mucho tiempo. No sé cómo le cabe todavía esa duda", aseguraba hace poco Aldón en Fiesta.