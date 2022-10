Antonio David Flores confirma lo de su nuevo hijo y promete que no volverá a fallar

Antonio David Flores lleva un tiempo apartado de la pequeña pantalla, pero no ha desaparecido de los medios gracias a su talento. Sabe comunicar mejor que nadie y su destreza le ha servido para silenciar a todos sus rivales, nadie se atreve a retarle. Recientemente ha publicado una foto que no deja espacio a la especulación: está más enamorado que nunca.

Antonio David Flores ha confirmado, a través de su última imagen en Instagram, que lo de su nuevo hijo le trae sin cuidado, no le importan los rumores. Terelu Campos aseguró que Marta Riesco “quería el pack completo”, insinuando que buscaba niños y boda. El ex de Rociíto es consciente de que las sospechas han crecido, pero sabe que la verdad solo tiene un camino.

| Gtres

Antonio David adora a sus hijos y es posible que vuelva a ser padre para cumplir los deseos de su novia, pero más adelante. Marta ha reconocido que quiere traer un bebé al mundo, aunque no ha dado ninguna fecha exacta. El portal Informalia asegura que los enamorados pasarán por el altar en verano de 2023, pero ellos no lo han confirmado.

Antonio David conoce mejor que nadie cómo funciona la crónica social y sabe que lo de su nuevo hijo está en boca de todos. No quiere perder el tiempo en explicar lo que sucede, por eso ha tomado una decisión: hacer una declaración de intenciones. Ha emitido un pequeño comunicado en sus redes prometiendo que no volverá a fallar nunca a su novia porque en el pasado tuvo varios errores.

“Es hora de que yo también demuestre públicamente lo que siento por ti y ahora que puedo darte el sitio que mereces. Gracias por tu lealtad, a pesar del peaje que has tenido que pagar, y gracias por haber mostrado a los demás que no soy cómo me han pintado. Gracias por haberte jugado hasta tu puesto de trabajo por mí, ojalá los que te critican lleguen a conocerte”.

Antonio David Flores prefiere contar la verdad

Antonio David, según ha salido publicado, estaría dispuesto a casarse con Marta Riesco, incluso quiere tener hijos con ella. Sin embargo, él no se ha pronunciado sobre este tema, así que ningún periodista puede anunciar la noticia. Terelu Campos se ha olvidado de esta norma y aseguró en Sálvame que su antiguo compañero iba a ampliar la familia.

| Gtres

Flores ha demostrado estar a la altura de las circunstancias, pues no entra en provocaciones y va a llevarlo todo por la vía legal. No le interesa vengarse de nadie, simplemente quiere hacer justicia para que ningún famoso pase por lo mismo que él. Actualmente se encuentra mucho mejor y todo se lo debe a su novia, una de las reporteras más populares de Telecinco.

“Soy feliz teniendo a mi lado a una mujer tan fuerte y tan valiente como tú, te amo”, escribe en sus redes. Marta siempre ha defendido que su novio no era tan malo como querían dar a entender, simplemente era una víctima. Supuestamente se han aprovechado de sus problemas familiares para generar audiencia.

Antonio David Flores ha encontrado una buena defensa

Antonio David controla la crónica social con una gran maestría y sabe que su mejor defensa es el silencio. En estos momentos no puede ir a Telecinco para defenderse, pero podría haber hablado con alguna revista o programa de radio. Sin embargo, ha optado por guardar silencio y solamente contesta a sus seguidores, quienes se hacen llamar “marea azul”.

Flores está muy agradecido porque sabe que sus fans nunca le han abandonado, por eso es tan generoso con ellos. Cuando quiera dar el paso y volver a ser padre lo anunciará en las redes, como gesto de agradecimiento. Mientras tanto todo son rumores, pero él ha confirmado que lo de su nuevo niño es secundario, solo quiere que Marta Riesco sea feliz.