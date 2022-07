Antonio David Flores confirma que la casa está vacía porque se ha acabado el amor

Antonio David Flores no trabaja en televisión, pero sabe que en cualquier momento su suerte puede cambiar. Ahora mismo está pasando un momento económicamente complicado.

Su única fuente de ingresos estable es su canal de Youtube, que se ha estancado alrededor de los 122.000 suscriptores. Esto supone poco dinero mensual y más teniendo en cuenta que ya no publica con la misma asiduidad que antes.

Es cierto que ha ganado bastante dinero con las demandas que ha interpuesto a Mediaset, pero hay que facturar para mantener a dos hijos y domicilio en Málaga y en Madrid.

Por este motivo, Antonio David está muy pendiente de todo lo que sucede en su familia. Sabe que en cualquier momento puede surgir la oportunidad de opinar sobre los temas candentes entre sus seres queridos (o menos queridos)

Es por ello que está al caso de la gran crisis que azota en estos momentos a la familia de su excuñada y su exsuegro.

Antonio David sabe que la crisis en casa de Ortega Cano es seria

Antonio David conoce muchos secretos de Ortega Cano. Durante el tiempo en que convivieron en casa de Rocío Jurado, Antonio David fue testigo de muchos de los problemas que ahora su exmujer, Rociíto, está detallando en su documental.

De hecho, hay una intervención televisiva de Antonio David, en la que se ve claramente el poder que ejercía sobre el diestro. Antonio David, además tiene buena relación con Gloria Camila Ortega, por lo que cuenta con información privilegiada de lo que sucede en casa del diestro.

Así las cosas, sabe perfectamente que la crisis entre el torero y Ana María Aldón es seria y que la ruptura probablemente sea ya un hecho consumado. Esta semana, Lecturas ha hablado de "gran bronca" en casa de Ortega. Los protagonistas fueron él, Ana María y Gloria Camila y la discusión se saldó con Ortega yéndose del domicilio conyugal y durmiendo en casa de su hija.

La discusión se produjo después de que Ana María estuviese en Viva la vida dando cuenta de las últimas noticias en su casa. El diestro ya no pudo más y estalló, con Gloria Camila apoyándole contra su madrastra.

Ana María aseguraba el fin de semana pasado que de momento no hay ruptura, pero que las cosas no están bien entre ellos. Cada vez son más los que hablan de que ya no viven juntos y que es cuestión de tiempo que firmen los papeles de la separación.

Así las cosas, parece ser que el diestro ha querido poner tierra de por medio y ha decidido pasar unos días en Costa Ballena. Allí está pasando el verano el hijo de la pareja, José María, quien es la principal víctima de esta tensa situación.

La guerra contra Telecinco que también mantiene Antonio David

Antonio David Flores ha iniciado una guerra contra Telecinco y parece ser que no es el único miembro de la familia en librarla. Ortega Cano acumula ya varias intervenciones en directo acusando a la televisión de querer acabar con su matrimonio. Fuera de sí y a grito pelado asegura que en la cadena de Fuencarral quieren que él y su mujer se divorcien y que no pararan hasta conseguirlo.

No tiene en cuenta, el torero, que su hija y su todavía mujer están en nómina de Telecinco. Ellas son las encargadas de alimentar esta polémica que está conduciendo a la familia por el precipicio.

Ana María ya estaría buscando casa para rehacer su vida de soltera y Gloria Camila estaría satisfecha de que finalmente su padre y ella se separen. Mientras todo esto sucede, Antonio David se lo mira desde la distancia.

Es consciente que el nido de avispas en que se ha convertido la familia Jurado-Mohedano-Ortega-Flores puede estallar por cualquier sitio, en cualquier momento. Tener la máxima información, del máximo nombre posible de fuentes le sitúa en una posición privilegiada a la hora de tomar partido por unos o por otros.