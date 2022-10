Antonio David Flores, asustado al ver qué está haciendo Olga Moreno con su hija Lola

Antonio David Flores tiene nueva vida al lado de su novia, Marta Riesco. Sin embargo, sigue unido a su expareja, Olga Moreno, porque tienen una hija en común, Lola, y porque ella también cuida de su hijo, David. Una pequeña esa que le tiene preocupado a tenor de lo que ha hecho la madre.

En concreto, él ha visto que la que legalmente aún es su mujer no ha dudado en hablar en televisión de la menor. Lo ha hecho en la entrevista que ha concedido a El programa de AR.

Antonio David Flores la ve hacer referencia a la menor

El padre de Rocío Flores ha sido testigo de que su ex ha decidido romper su silencio. Así, tras haber dado una exclusiva a una revista hablando de su romance con Agustín Etienne, ahora se ha sentado en un plató. Ha decidido conceder una entrevista a Ana Rosa.

Sonriente, feliz e ilusionada con su nueva relación es como Antonio David ha visto a Olga, que no ha tenido reparos en hablar de su ruptura matrimonial y de su hija. Y es que ha manifestado abiertamente que “Lo peor de todo fue tener que contárselo a Lola. Para mí eso fue lo más duro de la separación”.

En este punto ha reconocido que aún no están separados legalmente, pero que van a dar ese paso muy pronto. Ha admitido que no lo han hecho aún porque “tenía tantas cosas en la cabeza, el verano, y no era una cosa que a mí me corriera prisa. Es un papel firmado, yo me siento separada”.

| TELECINCO

Un divorcio este que determinará claramente la custodia de la pequeña, que ya la tienen establecida. En este sentido ha manifestado que “ahora no está sujeta a papeles, pero sí hablada. Sé que no voy a tener problemas ni él los va a tener conmigo”.

Es más, ha llegado a confesar que, en la medida que pueda, ella también va a seguir encargándose de David, el hijo del malagueño. Todo porque el joven y la pequeña de la familia tienen una gran conexión y no se separan uno del otro: “Son 22 años ya con él”.

Olga reconocía que David es feliz con su hermana pequeña y con ella. Y si Antonio David ve que su hijo es feliz, seguirán estando juntos.

Antonio David Flores, protagonista de las declaraciones de Olga Moreno

El exmarido de Rocío Carrasco ha visto a Moreno hablar de su relación con Agustín e incluso del cáncer de su madre. Pero el gran eje de su entrevista ha sido Antonio David.

| La Noticia Digital

Sobre la relación que hoy mantienen, ha dicho: “Es cordial. No nos vemos porque tenemos una semana cada uno a los niños y cuando él va a recogerlos yo ya me he ido. Pero sí que hablamos mucho”.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Incluso ha afirmado que espera que todo le vaya muy bien: “Le deseo lo mejor. Le deseo que sea muy feliz. Es el padre de mi hija y quiero que esté feliz, se lo merece también”.

Eso sí, ha dejado en evidencia a Flores al reconocer que “no entraba en mi cabeza separarme. Cuando él me lo dijo es que no me lo creía, en mi cabeza seguía luchando".

"Yo he estado enamorada de mi marido hasta el día de la revista”. Fue a través de esta de como se enteró de que su matrimonio se había acabado, el excolaborador de Sálvame mantenía una relación con Marta.