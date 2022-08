Antonio David Flores asume el rumor sobre su salud y se espanta al ver el testamento

Antonio David Flores es uno de los colaboradores más emblemáticos de la pequeña pantalla, pero lleva un tiempo retirado. Su exmujer le ha acusado de atrevimientos bastante serios y no ha tenido más remedio que abandonar los medios de forma temporal. Pero cada vez tiene más apoyo, así que la versión de Carrasco no es la única que hay encima de la mesa.

Antonio David Flores vivió un auténtico tormento porque de un momento a otro le vetaron en Telecinco y empezaron a criticarle duramente. Ha guardado las formas con una gran maestría, pero su estado de salud se ha resentido porque la situación era muy injusta. Afortunadamente todo es cosa del pasado, en la actualidad está mucho mejor gracias al apoyo de los suyos.

| GTRES

Antonio David ha reconocido que los primeros meses después del documental de Rociíto fueron delicados, su estado de resintió bastante. La situación era injusta porque estaban hablando de él y no le daban oportunidad de dar explicaciones. Lanzaban comentarios muy ofensivos y lo único que podía hacer era refugiarse en su familia.

Antonio David estuvo sometido a mucha presión, pues se corrió la voz de que su estado no era bueno y querían hacerle fotografías. Hizo lo único que podía: poner el asunto en manos de profesionales y esperar paciente a que la tormenta pasase cuanto antes. El antiguo tertuliano sabía que su mujer no iba a callarse tan fácilmente, después de él irían detrás muchos otros.

Flores se ha espantado al ver a Rociíto, a través de la pequeña pantalla, hablar del testamento de Rocío Jurado. La esposa de Fidel Albiac asegura que la Más Grande cambió su herencia en el último momento para dejárselo todo a ella. Supuestamente se dio cuenta de que la familia Mohedano, clan que tiene buena relación con David, no se merecía que fuera tan generosa.

Antonio David Flores ha temido por sus hijos

Antonio David tiene mucha experiencia en los medios, no le importa lo que digan de él porque sabe que todo se tiene que demostrar. Lo que realmente le preocupaba era en qué situación quedaban sus hijos después del revuelo, sobre todo Rocío Flores. La joven ha tenido que defenderse de escándalos que no le correspondían, ella no ha iniciado ninguna guerra.

| Mediaset

Flores no se siente cómodo viendo a Rociíto hablando de temas delicados que afectan a los hijos que tienen, pero no puede hacer nada. Carrasco ha explicado por qué Rocío Jurado no le dejó nada a sus nietos y ha vuelto a meter a su exmarido al medio. El testamento de la cantante vuelve a estar en boca de todos porque su hija lo ha mostrado en su nuevo documental.

Carrasco asegura que su madre modificó su herencia en el último momento, cuando estaba en el periodo más duro de su enfermedad. “Es fuerte porque ninguno sabía que estaba hecho, no se habla de ello en ningún caso”. Los espectadores siguen sin entender por qué los hijos de David no se beneficiaron de la fortuna, pero la explicación está a punto de salir.

Antonio David Flores ha demostrado su inocencia

Antonio David se vio sometido a un juicio público que le jugó una mala pasada: en un primer momento muchos espectadores le señalaron. Ha esperado paciente porque sabe que la verdad solo tiene un camino y el tiempo le ha dado la razón. Rociíto no solamente le ha atacado a él, ha hecho lo mismo con su familia sacando a la luz el testamento de Jurado.

“No quiere comer y llora sin parar”, advirtieron en su momento en los platós de Telecinco. Por suerte no queda nada de este desánimo, aunque es posible que sí esté afectado por lo que le está sucediendo a los Mohedano. Él tiene buena relación con la familia y no entiende que estén siendo juzgados por un tema que tiene tantos años.