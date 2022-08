Antonio David Flores asume que no volverán a verse porque la relación ha acabado mal

Antonio David Flores se ha quedado mudo al ver las últimas reacciones de uno de los miembros de la familia Mohedano. Y es que, después de estas palabras, tiene muy claro que la relación entre Chayo Mohedano y su exmujer está totalmente muerta.

En el nombre de Rocío sigue dando mucho de que hablar. En el séptimo capítulo de la docuserie, la madre de Rocío Flores ha decidido compartir con todos los suscriptores de Milete Plus cuál es su verdadera relación con su prima.

| La noticia digital

En alguna ocasión, la exmujer de Antonio David Flores ha asegurado que con la única que mantiene relación, a día de hoy, es con la hija de Rosa Benito y Amador Mohedano.

Ahora, la protagonista de esta serie documental ha revelado un polémico desencuentro que vivió junto a su prima y Amador Mohedano.

Tal y como ha explicado Rocío, durante las grabaciones del especial de TVE, Rocío siempre, que se llevaron a cabo seis meses antes de la muerte de 'La más grande', la cantante se negó a actuar junto a su tía.

Según Carrasco, su tío Amador le impuso a Rosario que participase en el espectáculo, algo que a ella se le da bien.

"La primera que defiende a mi prima soy yo, porque considero que canta mejor que otras personas que son muy conocidas y muy famosas. No tengo problema con Chayo como cantante".

Ahora, ha sido la propia Chayo Mohedano la que ha dado un paso al frente y ha decidido arremeter con dureza contra la ex de Antonio David Flores.

Antonio David Flores sabe que ya no hay marcha atrás

Antonio David Flores sabe que la relación entre Rociíto y Chayo ya no tiene arreglo, y mucho menos después de conocer las fuertes palabras que la cantante le ha dedicado a su prima a través de las redes sociales.

Este martes, 2 de agosto, Rosario Mohedano ha acudido a las historias de su cuenta de Instagram para aclarar que todo lo que ha dicho Rocío de ella y de su familia es mentira.

"No paran de etiquetarme en 'noticias' comentando que si no contesto o aclaro es porque es 'verdad' lo que se está diciendo de mí por ciertos programas de televisión cada vez con menos audiencia, por lo que leo", ha comenzado explicando.

| GTRES

"Pues voy a aclarar algunas cosas. Empezó el docufake diciendo que se llevaba bien conmigo… Quien me conozca sabe que nunca me llevaría bien con alguien que menosprecia e insulta así a mi familia. Ella nunca lo hizo, al contrario", ha dicho a continuación.

Sin mencionar en ningún momento a la exmujer de Antonio David Flores, la autora de estas palabras ha asegurado que su testimonio no se ciñe del todo a la realidad.

"Ahora le interesa perdonar a la Fábrica de la tele, ya con sentencia de pena, con hechos probados desde el 13 de junio, y en breve caerán por el Caso Deluxe. Pues ella verá. Ha preferido atacar a su familia y mentir hasta de mí cada vez que me ha nombrado".

Además, Chayo también ha querido aclarar el episodio al que Rocío se refiere en su nueva docuserie. Y es que, según la cantante, no sucedió tal y como se ha contado.

| TVE

"Tengo que recordar que, cuando me llegó el rumor de que ella se opuso a que yo cantara en Rocío siempre, sus palabras fueron: «Prima, si te crees esto es que no me conoces». Pues no, no te conozco. Al tiempo, has reconocido que era verdad".

"Fíjate si has tenido que revolverle las entrañas todos estos años. Uno, porque siempre defendió que ella fue quien no quería lo de TVE. Dos, ahí quedará para la historia… No solo esa vez, sino todas las veces que canté con mi tía, ya que soy la persona que más ha cantado con ella y sin cobrar", ha asegurado, compartiendo un vídeo junto a su tía.

"Algo voy a decir. Todos los artistas metieron gastos de 12 000 a 25 000 euros. Y su madre, es decir, mi tía, me quiso regalar el traje que saqué cantando con ella y pidió que lo pagara TVE".