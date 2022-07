Antonio David Flores asume que ella quiere cortar por las duras faltas de respeto

Antonio David Flores es consciente de que esto se tiene que acabar. Y es que, después de ver todas las faltas de respeto que dos personas cercanas a sus hijos se están dedicando públicamente, el exguardia civil cree que es momento de cortar.

Tras la emisión de un nuevo capítulo de En el nombre de Rocío, Raquel Mosquera se ha vuelto a pronunciar públicamente respecto al conflicto que mantiene a día de hoy con Rociíto.

Desde que Rociíto aseguró en su serie documental que la peluquera "es mala, es una persona cruel y manipuladora", la guerra entre ellas se ha despertado con más fuerza que nunca.

Ahora, y tras el último movimiento de Mosquera, el padre de David Flores se ha enterado de todos los motivos que le han llevado a alzar la voz.

Antonio David Flores se entera de la verdad

A pesar de la mala relación que mantiene con la madre de sus dos hijos mayores, para Antonio David Flores toda esta situación se ha convertido en un tema bastante desagradable de ver.

Y es que, en apenas una semana, Mosquera ha explotado en varias ocasiones contra Rociíto. Este domingo, 10 de julio, el programa Viva la vida le dio nuevamente la oportunidad a la peluquera de defenderse contra su rival.

Aunque, en esta ocasión, Emma García y el resto de colaboradores no entienden cómo su invitada ha podido llegar tan lejos. "Yo lo único que he hecho es defenderme".

"Sabes que una víbora, si se siente atacada, suelta el veneno, pero yo soy como una leona, si me atacan, lo que hago es proteger a los míos", aseguró al inicio de la emisión.

Tanto Antonio David Flores como la presentadora de Telecinco se quedaron verdaderamente asombrados con las últimas declaraciones públicas de la invitada. La peluquera le dedicó a Rocío algunos adjetivos como "tonta", "cortita", "mala persona" o "payasa".

Esto se produjo después de que, según Raquel Mosquera, su enemiga insinuara que había ejercido la prostitución en Alemania. Insinuación que, por otra parte, jamás se produjo.

"Raquel, me ha sorprendido que llegaras al insulto", le dijo Emma, muy sorprendida por todo lo que ha pasado en los últimos días. "Llega un momento en el que ya explotas. Yo lo único que he hecho es defenderme", aseguró Mosquera, dejando a Antonio David sin palabras.

La conductora del formato aseguró que "eres libre de hablar y decir lo que quieras, pero a mí me gusta más la Raquel que no insulta".

Por su parte, la autora de estas duras palabras se intentó defender, asegurando que ella no quiere sacar rédito económico de su guerra contra Rociíto. "Tú sabes que por ese escrito me hubieran pagado mucho dinero, pero lo he hecho gratuitamente".

Antonio David Flores se queda sin palabras al leer todo lo que ha dicho Raquel Mosquera

Antonio David Flores no esperaba que Raquel Mosquera fuera a llegar tan lejos. Y es que, en más de una ocasión, la peluquera ha acudido a sus redes sociales para cargar con dureza contra su enemiga número uno.

Este sábado, 9 de julio, la televisiva acudió a su cuenta de Instagram para contestar, una vez más, a la hija de Pedro Carrasco.

Junto a un retrato de ella misma, Raquel escribió un texto dedicado a Rociíto. "Se lo voy a explicar en forma de rap, a ver si así se da cuenta de verdad", comenzó diciendo la colaboradora de Viva la vida.

“Si se te llena la boca de pretexto, se te llena la vida de miserias, te digo como va, sin pelos en la lengua, si sigues así, tu misma te estás confirmando una profecía”.

"Tú misma te vas a cumplir o cambias tu pésima narrativa y rompes con la historia que te inventaste, para atarte a una realidad quebrada por ti misma. No soportas el peso de seguir viviendo con esta historia de fracaso anticipado. No te das cuenta de que, cada vez, me haces más grande con tus maquiavélicas mentiras".

