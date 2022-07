Antonio David Flores asimila la ruptura mientras ella cuenta la verdad llorando

Antonio David Flores ha tenido una relación complicada con la familia Mohedano, pero el tiempo les ha unido porque tienen algo en común. Ambos bandos detestan a Rociíto y eso es precisamente lo que ha hecho que el antiguo colaborador de Sálvame esté cerca de José Ortega Cano. En los últimos años son mucho más que amigos porque sus hijas, Rocío Flores y Gloria Camila, forman un binomio inseparable.

Antonio David Flores está preocupado por el maestro porque sabe que su mujer ha cortado con Gloria Camila y ha contado toda la verdad. Supuestamente la colombiana no ha sido justa con Ana María Aldón, a pesar de que esta ha intentado ser complaciente. La diseñadora está cansada de seguir disimulando y se ha sentado en el plató de Déjate Querer para desahogarse.

| GTRES - Telecinco

Antonio David está asimilando los cambios que hay en la familia de José Ortega Cano, quien fue su suegro durante unos años. Flores ayudará al torero en todo lo necesario, pues mantienen un trato muy cercano, pero no puede hacer nada para evitar el escándalo. Ana María lo ha contado todo y el público se ha quedado con ganas de más, así que la prensa seguirá investigando.

Gema, la hija de la diseñadora, ha reconocido que ella tampoco tiene contacto con Gloria Camila porque se enfrentó a ella hace unas semanas. Le mandó un mensaje para pedirle que tratara a su madre con respeto y la influencer le bloqueó para no hablar más. La hijastra del maestro está cansada de callarse cierta información y le ha contado a Toñi Moreno lo que piensa de Gloria.

Antonio David se ha sorprendido al escuchar a Gema, no esperaba que hablase con tanta franqueza de un tema tan duro. “Ahora mismo no hay relación y las veces que nos hemos visto han sido de hola y adiós. Hay cosas y actitudes que no me gustaban y decidí apartarme”, ha explicado la hija de la colaboradora de Viva la Vida.

Antonio David Flores ha descubierto la cruda realidad

Antonio David sabe que lo que está sucediendo en la familia de Ortega Cano le terminará afectando a su hija Rocío Flores. La tertuliana tiene buena relación con el torero y no quiere que le pase nada malo porque sabe que no tiene demasiadas fuerzas. Ana María velará por los intereses de su marido, pero no quiere seguir ocultando la verdad, por eso ha hablado claro.

| Telecinco

Flores, al igual que el resto de espectadores de Déjate Querer, han visto a la mujer del maestro llorar mientras destapaba la realidad. Ha decidido apartarse de Gloria Camila porque considera que hay situaciones que no deberían producirse. No quiere hacer daño a Ortega, pero piensa que lo más acertado es separarse de Gloria durante un tiempo.

“Conmigo no ha tenido ninguna mala actitud porque yo corto rápido, pero no me gustan muchas actitudes con mi madre. Siento que mi madre vale mucho más de cómo la valoran”, ha explicado Gema para que el público comprenda las lágrimas de Aldón. El ex de Olga Moreno se ha dado cuenta de que la situación ha llegado demasiado lejos: ya no hay solución.

Antonio David Flores recibe nueva información

Antonio David puede estar tranquilo porque José Ortega Cano siempre tendrá el respeto de Gema. La joven ha asegurado que el torero siempre podrá contar con ella, pues están unidos por alguien importante: el pequeño José María. “Nuestra relación siempre ha sido de respeto y de cariño, es el padre de mi hermano y tiene todo el respeto del mundo”.

Flores está viviendo este conflicto desde la barrera, pues afortunadamente lleva un tiempo tranquilo y disfrutando de su noviazgo. Marta Riesco se ha convertido en su mejor apoyo y no hay nada que les pueda separar, son más que novios. El padre de Rocío Flores ha vuelto a encontrar el amor y no dejará que nada ensucie el momento que está viviendo.