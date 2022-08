Antonio David Flores admite que ella tiene miedo y que no quiere compartir más la cama

Antonio David Flores sabe lo mal que lo está pasando una de las mujeres más polémicas del año, y por eso sabe que no está dispuesta a seguir compartiendo cama con su marido.

Este verano, todos los focos han estado puestos en una de las familias más conocidas de todo el panorama social de nuestro país. A principios de junio, Ana María Aldón decidió desaparecer del mapa después de que los rumores de separación entre ella y Ortega Cano comenzaran a surgir.

Durante varias semanas, la diseñadora decidió alejarse del foco mediático, pero, a su regreso, las cosas no mejoraron. Desde entonces, la mujer del diestro no ha parado de hablar sobre los problemas que hay dentro de su matrimonio.

| GTRES

Ahora, Antonio David Flores sabe que la relación está prácticamente rota. Y es que, gracias a la última intervención televisiva de la exsuperviviente, se acaba de enterar de que ya no comparten ni la cama.

Antonio David Flores no se lo esperaba

Lo que menos se podía imaginar Antonio David Flores era que la relación entre Ana Maria y Ortega Cano estaba en un punto tan crítico. Y es que, durante todo este tiempo, ambos han asegurado que seguían juntos y haciendo una vida normal.

Pero ahora, todo apunta a que esto es cosa del pasado. Este domingo 28 de agosto, la diseñadora acudió al plató de Ya es verano para hablar, entre otras cosas, de su actual relación con el padre de su hijo pequeño.

Antonio David Flores se ha quedado sin palabras al enterarse de que la colaboradora de Mediaset España ha decidido tirar la toalla con su matrimonio.

| Europa Press

Después de hacerse pública la fuerte discusión que el diestro mantuvo con sus hermanos después de conocer que uno de ellos había puesto en duda la paternidad de su hijo, Ana María ha hecho una sorprendente confesión.

Y es que, a pesar de que la pareja ha estado unos días en Costa Ballena, la tertuliana ha asegurado que no han hecho vida juntos. "Hacemos una vida cordial. No he hablado con él, no sé qué está haciendo. No comemos juntos, uno sube, otro baja".

"No dormimos juntos, hacemos nuestra vida como mejor podemos llevarla. No voy a maquillar algo que es así", ha asegurado a continuación, dejando a Antonio David Flores totalmente sorprendido.

Pero, no hay duda de que lo que verdaderamente ocupa su cabeza ahora mismo es lo que va a suceder a partir de septiembre. La diseñadora no pudo evitar emocionarse al recordar su regreso a Madrid.

"Lo que ocupa mi cabeza es el hecho de dejar Cádiz y venir aquí, pensar en recoger todo, dejar a mi familia, a mi hija, a mi madre y mis hermanos. Tengo miedo de derrumbarme y no sentir el apoyo de los míos, tengo miedo a lo que pueda venir".

| Telecinco

Además, también ha querido aprovechar la ocasión para hablar sobre el comentado cónclave que su marido ha tenido con el resto de sus hermanos. Y es que, después de tanto tiempo pidiendo que el diestro le diera su lugar, todo apunta a que el momento ha llegado.

Y es que, a pesar de no tener una buena relación con su cuñada Conchi, Aldón ha asegurado que jamás ha hablado mal de ella.

"Nunca he dicho que ella sea mala. A la gente que llama a mi trabajo para decir barbaridades no le cojo el teléfono. He pasado el segundo peor verano de mi vida y no he tenido la llamada de nadie. No tengo culpa de que lleve cuatro años sin ir a casa de su hermano, ella puede ir cuando quiera".