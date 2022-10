Antonio David Flores admite que ella no quiere tener hijos con él porque no le soporta

Antonio David Flores está al día de todo lo que mediáticamente le afecta, aunque se encuentre alejado de la televisión. Esto supone que conozca los últimos hechos que se han producido en el seno del matrimonio entre Ortega Cano y Ana María Aldón.

Esto le ha permitido saber que ella da por zanjada la relación y más después de escuchar las declaraciones públicas del torero. Ahora, el malagueño sabe que la ruptura es inminente entre la pareja. Ella está cansada de su marido y no está dispuesta a ampliar la familia tras lo sucedido.

Antonio David Flores escucha atónito a Ana María

Seguramente, Antonio David Flores, esta pasada semana, ha seguido la entrevista que Ortega Cano concedió a El programa de AR. Una entrevista que no lo dejó en buen lugar, entre otras cosas, porque tuvo unas palabras desafortunadas hacia su esposa. Y es que cuando se le pidió que le mandara un mensaje no se le ocurrió otra cosa que decir: “Mi semen es todavía de fuerza, ¡vamos a por la niña!”.

Las redes ardieron contra él y, también, le llovieron las críticas por parte de la hija de su mujer. Sin embargo, había interés por saber qué le había parecido a Aldón todo lo que dijo el diestro. Y ahora ha hablado.

Antonio David Flores ha visto que la diseñadora ha dado su punto de vista en el programa donde trabaja, Fiesta. Lo cierto es que se ha mostrado desolada y muy dolida por las declaraciones del torero.

Ella, quien estuvo siguiendo la citada entrevista en una sala VIP de Telecinco, ha confesado que “sentí vergüenza, bochorno”. A lo que ha añadido: “Siento que falta coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Sí, entre lo que se hace público y lo que se vive en privado”.

Además, se le ha preguntado sobre la polémica frase del semen y Ana ha dicho: “El primer perjudicado por esas desafortunadas palabras es él. Y a mí tampoco me gusta verlo sufrir. Creo que se sintió mal al darse cuenta de lo que había dicho”.

“Esa frase no es de cariño, yo no entiendo eso por cariño. Yo la entiendo como un chiste malo y no lo reconocí en esas palabras”.

La presentadora ha querido saber si José le ha pedido disculpas por cosas que dijo y ella ha sido tajante. Ha respondido: “No, no las necesito. Ya no necesito ni pido nada”.

Antonio David Flores ya sabe la clara intención de Aldón

El exmarido de Rocío Carrasco tiene muy claro que no hay vuelta atrás en la relación entre el de Cartagena y Aldón. Así, ella lo ha dejado de manifiesto con las palabras expuestas y con otras que también ha afirmado en Fiesta. En concreto, ha reconocido que estaba harta de escuchar decir al torero que Rocío Jurado fue el amor de su vida.

Sobre dicha declaración del diestro, la diseñadora ha expuesto: “Ahí, me doy cuenta del poco valor que tengo. He sido muy generosa durante muchos años porque ella ha dejado una huella muy grande para todos y no he tratado de borrar la huella de nadie. Pero sí quiero que mi huella se quede y si yo piso y no se queda, con el paso del tiempo te vas dando cuenta”.

Tras todo esto, Antonio David Flores ha escuchado a la diseñadora ser más clara que nunca: “No vamos a retomar la relación, lo dejo claro. No hablo de reconciliación como solución, pero hay que solucionar otras cosas y muy especialmente nuestro hijo”.

Pero el 'bombazo' de su intervención ha llegado después, ya que ha afirmado que no desea ampliar la familia otra vez con su marido, pero sí sola. Ha aclarado: “Me encantaría volver a ser madre, pero sola. Quiero hacer lo que han hecho Toñi Moreno o Ana Rosa Quintana porque estoy en un momento que es o ya o nunca”.

