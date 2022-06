Antonio David Flores entra en razón al recibir un inesperado mensaje de Fidel Albiac

Fidel Albiac es uno de los personajes más controvertidos de la televisión. Vamos a matizar los dos conceptos. La imagen que tenemos de Fidel como una persona controvertida llega a través de muchos comentarios y rumores repetidos en el tiempo.

Él se ha mostrado muy pocas veces en público y lo que llega de él es casi siempre por terceros.

Respecto a lo de personaje televisivo, también es a su pesar. Nunca ha sido amante ni de grandes reportajes, ni de aparecer demasiado en televisión. Discreto, siempre en un segundo plano, dos pasos por detrás de Rociíto, Fidel nunca ha querido protagonismo.

| GTRES

Pese a estas características, sí se le ve como un personaje oscuro, siniestro, que mueve los hilos desde la sombra. Supuestamente es Fidel quien controla cada uno de los pasos de su mujer.

De difundir estas ideas se han encargado sus enemigos. A la cabeza de los mismos está Antonio David Flores, el exmarido de Rociíto. También la familia mediática de Rocío Jurado, que han descargado sobre Fidel buena parte de responsabilidad de la actitud de Rocíito.

Fidel se ha hartado y acaba de lanzar el mensaje que previsiblemente hará frenar a Antonio David Flores en sus posicionamientos públicos.

| GTRES

Fidel Albiac lanza la advertencia que cerrará muchas bocas

Fidel Albiac tiene paciencia como ha demostrado durante todos estos años. Él se ha mantenido en silencio a pesar del alud de acusaciones y mentiras que se han vertido sobre su persona. No obstante, ya se está cansando de que sigan dándole esta mala fama.

El documental Contar la verdad para seguir viva arrojó algo de luz sobre la polémica. Por primera vez se veía otra imagen de Fidel, la real, la que dan las personas que le conocen de verdad, en la intimidad.

Incluso él conectó en directo con el programa para dar ánimos a su mujer. Se le vio relajado, incluso gracioso y muy alejado de la imagen fría y calculadora que todos teníamos de él.

Las críticas no han parado. Una de las últimas en arremeter contra Fidel ha sido Marina Esnal. La tertuliana afirmaba que "está cansada de que se beatifique la figura de este señor para ponerle como el gran salvador de una persona".

| GTRES - Instagram

Según Esnal, que está haciendo números para convertirse en colaboradora estrella de Telecinco, "algunos compañeros han vivido advertencias, desencuentros y presuntas amenazas por parte de él".

Pilar Vidal, sacando la cara por Fidel, le ha recriminado a Esnal sus palabras: "para empezar, yo le conozco y tú no. Si te ha amenazado, le denuncias". Marina ha afirmado que ella personalmente no le conoce, pero que ha hablado con "muchas personas de su entorno que tienen miedo y no quieren hablar".

Fidel se ha cansado de escuchar cada semana insinuaciones de este tipo y pasará a la acción. Según 20Minutos, empezará a denunciar a todo aquel que vulnere sus derechos públicamente. Fidel es abogado, ejerce como tal y conoce perfectamente todos los caminos legales para defender sus derechos; no dudará en emplearlos.

Fidel Albiac tiene grandes aliados en televisión

Marina ha lanzado la piedra y ha escondido la mano, ya que ella no ha vivido en primera persona nada de lo que dice. De hecho, ni conoce a Fidel Albiac. "Es un tema grave - ha apuntado Emma García - y yo entiendo que si esa persona está escuchando ciertas cosas, vaya a denunciar".

La periodista siguió en sus trece soltando frases como que "se maneja muy bien en la sombra", algo que Emma no podía creer. La presentadora entiende perfectamente que Fidel esté dispuesto a tomar medidas contra la que ha sido la gran defensora de Antonio David Flores durante estos últimos meses.

Probablemente, el mismo Antonio David Flores tome nota de lo que está pasando y baje también el tono sobre determinados temas. Fidel controla muy bien los temas legales y es un buen profesional. Todavía más si se trata de defender sus propios intereses.

El debate televisivo que ha desencadenado la reacción del marido de Rociíto se produjo ante la mirada de Terelu Campos, una de las grandes defensoras de Fidel. Terelu no dijo nada, aunque con su penetrante mirada a Marina, lo dijo todo.