Antonio David descubre qué pasa con el embarazo y las lágrimas lo explican todo

Antonio David Flores abandonó los medios de comunicación cuando Rocío Carrasco protagonizó un documental en Telecinco. Le acusó de tener un comportamiento inadmisible y desde entonces son pocos los periodistas que se atreven a darle voz. Sin embargo, él ha encontrado una ventana donde poder expresarse sin tapujos: tiene un canal de vídeos en Youtube.

Antonio David Flores ha escuchado a su primera exmujer hablar del embarazo de Raquel Mosquera, viuda del boxeador Pedro Carrasco. Rociíto asegura que su madre “se arrepintió” de haber conocido a la peluquera, por eso nunca tuvo hijos con ella. Esta versión da un giro de 180 grados a la historia porque todo el mundo pensaba que el matrimonio era perfecto.

| Telecinco

Antonio David ha tenido oportunidad de ver el nuevo programa de Rocío, un documental que desenmascara a sus enemigos. Raquel ha estado mucho tiempo hablando de Carrasco y ahora le toca a ella responder y aportar pruebas. La hija de Rocío Jurado asegura que sus padres murieron enamorados, así que Mosquera queda fuera de la vida del boxeador.

Antonio David ha descubierto, según la versión de su exmujer, que Raquel nunca se quedó embarazada de Pedro Carrasco a conciencia. Supuestamente el deportista no estaba preparado para ampliar la familia porque siempre se sintió atraído por Rocío Jurado. Asegura que el matrimonio se rompió porque Amador Mohedano no jugó limpio, pero que siempre hubo mucho amor.

Flores se ha convertido en el gran aliado de los detractores de Rociíto, por eso tiene tanta relación con Raquel Mosquera. La colaboradora de Viva la Vida está perdida porque no sabe cómo defenderse y su estado anímico no es el más recomendable. En el pasado tuvo una serie de problemas y debe ser prudente para no tener una recaída.

Antonio David Flores ya ha tomado partido

Antonio David, al igual que gran parte del público, ha empatizado con la viuda de Pedro Carrasco porque sus lágrimas lo explican todo. Ha prometido llorando que siempre estuvo muy enamorada de su marido y que formaban una pareja perfecta. Muchos periodistas avalan esta teoría y aseguran que el boxeador sentía pasión por Raquel, aunque su hija lo niegue.

| Gtres

Flores quizá sepa la verdadera razón por la que Raquel Mosquera no tuvo descendencia con Pedro y es posible que pronto salga a la luz. La peluquera, con un llanto incansable, prometió que su marido siempre estuvo enamorado de ella, no de Rocío Jurado. No explicó por qué decidieron no tener hijos, pero todo hace pensar que va a hablar del tema en Viva la Vida.

Rociíto no le perdona a su antigua madrastra que le acusara de ser responsable del fallecimiento de Pedro. La colaboradora aseguró que el boxeador falleció al poco de discutir con su hija, insinuando que la discusión fue lo que le causó el infarto. “Hay que ser ruin para usar esa conversación y ese momento para decir todo lo contrario y culparme a mí de la muerte de mi padre”, desliza Rocío.

Antonio David Flores está en una situación delicada

Antonio David vivió con su exmujer muchas cosas y es posible que comprenda su dolor, pero nunca empatizará con ella en público. Mantienen una guerra desde hace años y ninguno de los dos se permite decir nada bueno del otro. Ni siquiera han logrado llegar a un acuerdo por el bien de los hijos que tiene en común, quienes están sufriendo demasiado.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Flores ha demostrado que muchas acusaciones que ha recibido no son ciertas, por eso cada vez tiene más apoyo por parte del público. Se ha convertido en un rostro influyente y es posible que desvele lo que sabe sobre el embarazo fallido de Raquel Mosquera. Los espectadores quieren saber por qué la peluquera no tuvo hijos con su marido si ambos estaban tan enamorados.