Antonio David Flores, asustado por los efectos del tratamiento que preocupa a su hija

Antonio David Flores está intranquilo porque Rociíto ha dejado a todos sin palabras cuando entró en el plató de El Deluxe. La hija de Rocío Jurado se encuentra más fuerte que nunca, y ya no está dispuesta a que nadie hable por ella. De forma contundente, afirmó que no tiene ningún miedo en las decisiones que tomen a partir de ahora su familia mediática.

Hace más de un año desde que se estrenó la docuserie Contar la verdad para seguir viva y la historia de Rociío y Antonio David Flores se reescribió por completo. Tras el éxito arrollador, de esa primera parte, rápidamente se confirmó una segunda que ya es toda una realidad. Y que está a punto de ver la luz a través de Telecinco.

Antonio David sabe que el tratamiento que ha seguido su exmujer está funcionando, por eso su hija tiene motivos para estar preocupada. La batalla sigue y lo único que está claro es que cada vez hay más damnificados.

Antonio David Flores teme los nuevos movimientos de Rociíto

El estreno de la segunda parte, 'En el nombre de Rocío', ya tiene fecha de estreno. María Patiño era quien lo anunciaba ayer en El Deluxe. La docuserie verá finalmente la luz el próximo martes, con los capítulos 3 y 4. Rociíto, con una actitud mucho más fuerte y segura de sí misma, remarcaba: "Esto no es tu verdad o mi verdad, solo hay una verdad".

Rociíto entró en directo en el programa para contarle a los espectadores que el objetivo de esta segunda parte era mostrar la verdad que durante tantos años había sido mancillada:

"Lo único que hago es explicar, que se sepa la verdad y contestar a todo lo que han ido diciendo. Después de cómo he estado día tras día y año tras año, tras escuchar barbaridades que nada tienen que ver la realidad, llega un momento que decides que esto se acaba".

Rocío Flores, ya comentó hace unos meses los duros momentos que vivió cuando la primera docuserie vio la luz. Ahora, con su madre más fuerte que nunca, Rocío Flores puede que tenga que afrontar momentos aún peores.

Durante la llamada de Rociíto, los colaboradores no dudaron en preguntarle como afrontaba esta nueva etapa. Puesto que esta nueva entrega iba principalmente dirigida a mostrar la verdadera imagen de su familia más mediática. Y por lo tanto, estos no iban a dudar en responder.

"Me enfrento bien, más tranquila, mejor, bastante mejor y contando las cosas como son. Cuando una persona no tiene nada que esconder y las cosas son fácilmente demostrables lo vives con tranquilidad. Solo espero que todo salga bien", añadía.

"Se diga lo que se diga y se demuestre lo que se demuestre habrá quién lo entienda, quién no lo entienda y habrá quién lo entienda y dirá que no. Ellos seguirán con la misma perorata", explicaba Rocío.

Antonio David Flores intentará proteger a su familia

En palabras de la propia Rocío, ella está "en paz", porque tiene la conciencia muy tranquila: "Yo conmigo misma la tengo pero la he tenido siempre, porque todos los días de mi vida intento irme a la cama sabiendo que no le he hecho daño a nadie, al menos a conciencia. No es satisfacción lo que siento de que se sepa la verdad, es tranquilidad de que se sepa la verdad. La verdad no gusta pues lo siento mucho, es lo que por desgracia me ha tocado vivir", sentenciaba Rocío.

"Para mí supone tranquilidad, esta es la verdad y yo la expongo, el que se la quiere creer que se la crea. Se van a escuchar la realidad de cosas que se han dicho desde hace un montón de tiempo, que son barbaridades", ha terminado. Queda menos de una semana para el estreno de la segunda entrega de la docuserie y está claro que una nueva guerra está a punto de dar comienzo.

