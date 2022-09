Antonia Dell'Atte confirma lo que todos callan sobre Ana Obregón y se hace el silencio

Antonia Dell’Atte ha vuelto a hablar de Ana Obregón, su gran enemiga cuando vio que Alessandro Lequio tuvo algo con ella a principios de los 90. Desde hace años, las cosas han cambiado y más aún después de que Obregón perdiese a su hijo Álex Lequio a causa del cáncer.

Antonia Dell’Atte es una mujer nueva. Después de disfrutar de unas relajantes vacaciones en las playas de Menorca, la ex de Lequio ha vuelto con más fuerza que nunca.

Y se ha referido a las dos personas que más quebraderos de cabeza le propiciaron hace 30 años y en tiempos posteriores. Ha pasado mucho tiempo desde 1990, pero Antonia no olvida el sufrimiento que pasó con Lequio y su relación fue tan tormentosa que aún le cuesta olvidarla.

Antonia Dell'Atte sorprende a todos hablando así de la madre de Áless

De esa historia con el colaborador de El programa de Ana Rosa pudo librarse gracias a la aparición de Ana Obregón. La actriz y presentadora comenzó una relación sentimental con el italiano, pero eso sí, esta se inició antes de que Antonia Dell’Atte y su pareja cortasen la suya.

| GTRES

Este tema, del que se ha hablado mucho en las tres últimas décadas, ha vuelto a salir a la palestra. Y todo después de que la exmodelo se plantara delante de los reporteros en un photocall. Lo cierto es que Antonia Dell’Atte ha opinado sin tapujos sobre en qué momento se encuentra su relación con la madre de Álex Lequio.

"Ella me ha ayudado muchísimo, me ha librado"

La italiana ha contado que está en una época "de gran exploración, no parar de buscar siempre algo mejor en esta vida y perdonar siempre".

En ese momento, una reportera le ha preguntado si hablaba de Ana Obregón. "Todo el pasado está todo perdonado, y ya está, lo he perdonado hace 30 años, absolutamente", ha dicho.

| GTRES

A su vez, no ha dejado de mandarle un nuevo zasca a su ex, de quien afirmó en muchas ocasiones que la maltrataba. "Ella me ha ayudado muchísimo, me ha librado. Y una persona que te libra tienes que perdonarla", ha sostenido.

Dell'Atte apunta que, aunque "tengo siempre un sentido irónico", ahora ya no se anda con bromas. "Si hablamos de un pasado, tienes que perdonar, perdonar todo el daño que te han hecho, y bendecirlo", ha confesado hace unas horas.

Ana Obregón sigue emocionándose recordando a su hijo

Mientras, Ana Obregón sigue recordando a su hijo 28 meses después de su fallecimiento por culpa de un cáncer. La actriz ha compartido unas emotivas fotografías de ella junto al joven por las calles de Nueva York.

| La Noticia Digital

Acompañando las imágenes, la bióloga ha escrito este texto que pone la piel de gallina. “Aquí sigo sin ti, amor de mi vida, añadiendo meses a tu ausencia, con un dolor que con el tiempo aumenta con una intensidad insoportable. Y un amor de madre que con el tiempo se multiplica por infinito”.

“Llevabas 7 meses luchando con coraje y una sonrisa contra el cáncer. 30 sesiones de quimio, 30 de radioterapia, y cientos de horas de hospital. Yo solamente te sujetaba la mano admirando cada segundo de tu valentía", proseguía.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

"Si miras estas fotos parecen una madre y su hijo felices en un viaje de placer a Nueva York cenando en nuestro restaurante favorito. Pero no, la realidad era otra, por fin nos dejaban regresar a España, a casa, con los nuestros, para terminar el tratamiento. Cuanto dolor puede llegar a esconder una sonrisa”, concluía el post de Obregón.