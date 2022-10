Anne Igartiburu confiesa a su hija que tiene una nueva ilusión tras el divorcio

Lejos de lamentarse, Anne Igartiburu ha sabido renacer y es que la presentadora de un pequeño bache saca virtudes y oportunidades alejando todo lo malo en el camino.

A principios de septiembre, a Anne Igartiburu le pilló por sorpresa la cancelación de su programa al mediodía Corazón. Sin embargo, lejos de que esto fuera un problema, lo convirtió en una nueva oportunidad para poder dedicarse en cuerpo y alma a otro espacio televisivo.

Pese a la cancelación del programa que presentaba, Televisión Española seguirá contando con la presentadora en un espacio los fines de semana.

La trayectoria profesional de Anne Igartiburu

Anne ya conoce la industria y es una veterana en ella, por lo que ya sabe que las cancelaciones van y vienen. No es la primera vez que le ocurre esto en su larga trayectoria profesional. Hasta el año 2009, Igartiburu presentó ¡Mira quién baila! en la uno, pero después tuvo que fichar por Castilla-La Mancha Media, al no proponerle la televisión pública más trabajos.

En 2021, Anne comenzó su primer proyecto en el canal Antena 3: nada más y nada menos que la interpretación de monstruita en Mask Singer: adivina quién canta.

En el vídeo final, sobre su paso por el programa, aseguró que le encantó la experiencia y que le gustaría hacer más trabajos de este tipo. "Estoy deseando hacer más cosas así porque creo que es salir un poco de lo que yo hago habitualmente. Disfrutar, aprender y jugar".

Ahora Atresmedia le ha vuelto a proponer otro trabajo de un estilo parecido: Tu cara me suena. Anne Igartiburu participará como cantante en la nueva edición del programa.

Contará con un coach vocal que le ayudará a preparar sus actuaciones. Además, su faceta de actriz también le vendrá bien para las interpretaciones de los personajes.

No obstante, no es la primera vez que Anne Igartiburu canta en la televisión, ya lo hizo antes en Telepasión, por lo que no es una novedad para sus seguidores. Aunque para la presentadora siga siendo todo un reto.

No es el único proyecto que realizará de ahora en adelante en televisión. También trabajará en ETB (Radio Televisión Pública Vasca) en Duelo en las alturas y en Telemadrid con 10 Momentos que ha ganado recientemente el premio Iris, a mejor programa autonómico.

Anne Igartiburu se atreve con todo a sus 53 años

La vida le pone metas y ella las acepta encantada. Aunque desde Atresmedia aseguraron que les costó convencerla, lo cierto es que la presentadora tiene muchas ganas de que comiencen las grabaciones.

"A mí me gusta más la música de los 80. Pero, a mis 53 años, me atrevo con todo, con cualquier cosa", ha contado en exclusiva para la revista Pronto.

Ha reconocido que participar en Tu cara me suena es un reto para ella, pero también una oportunidad. "Lo que más me preocupaba eran las fechas porque estoy muy liada, pero ahora ya lo tengo todo encajado", comentaba en la revista.

Anne Igartiburu ha contado también que su hija Noah está encantada con esta noticia porque a la pequeña le encanta la música.

Pero como la presentadora siempre se está reinventando, hace tiempo que abrió un canal de Youtube para hablar sobre la vida y el bienestar de la misma.

En el canal cuelga vídeos a modo de charla con famosos y especialistas en alguna materia. El canal se llama Mi latido de más y a él han acudido Rozalén, Ángel Martín y Xuso Jones, entre otros.

Ahora sus vídeos se han convertido en formato podcast aprovechando la tendencia que existe en la actualidad.

Anne Igartiburu aún tiene un magnífico futuro profesional por delante y seguirá dando grandes momentos en la televisión y fuera de ella, con su podcast.