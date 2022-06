Angélica, la mujer de Alonso Caparrós confirma que la ruptura puede ser inminente

Alonso Caparrós está en un momento dulce de su vida, o eso pensaba. Vive un momento de estabilidad familiar al máximo nivel con su pareja, con sus padres y hermanos y con sus hijos.

Tras unos años muy complicados y de fuertes adicciones que destrozaron todo su entorno familiar, Alonso resurgió de sus propias cenizas. Tras un largo y tortuoso recorrido. Se recuperó a nivel físico, empezó una nueva vida con su actual mujer, Angélica y recuperó la relación con sus dos hijos.

Sin embargo, quería también limar todas las asperezas y rencillas del pasado y sentó a su padre en los platós de Telecinco para pasar cuentas. En uno de los Deluxe más duros que se recuerdan, Alonso echó en cara a su padre muchas cosas, con el posterior enfado de madre y hermano.

| Telecinco

Alonso le pedía "sinceridad", que "suicidase al Andrés Caparrós estrella radiofónica" y que empezara a comportarse como un padre normal, entre otras lindezas. Aquello fue una catarsis familiar de primer orden que abrió en canal una familia aparentemente unida y sólida. Florecieron grietas estructurales profundas por el paso de los años.

Como todas las familias, vaya.

Han pasado algunos años de aquel triste episodio y Alonso ha conseguido, durante todo este tiempo coser de nuevo su lienzo familiar. Lo ha hecho a base de perdón, cariño, sinceridad y un nuevo punto de partida. Todo marchaba bien hasta ahora, que vuelven a tensarse al máximo la situación

Alonso Caparrós recibe el peor comentario en directo

Todo ha empezado cuando estaban debatiendo intensamente en Sálvame sobre el conflicto abierto en casa de Ortega Cano. Alonso instaba a la familia a "limpiar los trapos sucios en casa" y el siempre punzante Kiko Hernández le ha recriminado que él no hiciera lo mismo en su momento.

En un primer momento Caparrós hizo caso omiso del dardo de Kiko, pero pronto se derrumbó.

Asegura que le ha costado mucho llegar hasta aquí. "He demostrado que no quiero vivir de esto como hace otra gente. He tenido el arrojo de sentarme aquí, pedir perdón a todos ellos con un libro y recuperar a toda mi familia".

Alonso advirtió a Kiko "por ahí no voy a pasar. Si sigo, a lo mejor hago un protocolo de abandono. Me ha costado muchísimo recuperar a mi familia".

El colaborador se emocionaba al rememorar sus últimos años. "Mucho aprender a pedir perdón, reconciliarme, entender cosas, ha sido un esfuerzo de superación, a día de hoy toda mi familia estamos de maravilla, creo que es un éxito".

Kiko, contento por haber provocado contenido sensible, atendía a las explicaciones de Alonso que se mostraba dolido. "Lo malo de estas cosas es que ya sabéis como funcionan las redes sociales y no me apetece que escriban a mi hija, a mis padres ni a mí, hablando de una cosa que está totalmente superada y arreglada".

Las disculpas a Alonso que pocos esperaban

Lo cierto es que tras aquellos intensos y bochornosos momentos, Andres Caparrós y el resto de familia se han mantenido al margen de la televisión. Alonso sí ha seguido en Sálvame, pero hablando de otros temas y dejando sus problemas familiares al margen.

Puntualmente le hemos visto reconciliándose con su hijo menor o apoyando la carrera artística de su hija Claudia, pero nada que ver con los dramas del pasado.

Ante este momento que podría reabrir la crisis familiar de forma inminente, Kiko ha acabado pidiéndole disculpas. Ha asegurado que él se refería "al arranque del conflicto familiar" y alabando la manera como han conseguido cerrarlo en positivo.

"Ya veremos como acaba la familia de Ortega. Felicidades por tu final, porque ha sido glorioso, no te tienes que sentir avergonzado".

Alonso Caparrós lo ha zanjado con un mensaje claro a su familia: "los quiero proteger". A ver si es capaz, estando donde está.