Ángeles Blanco, mujer de Vicente Vallés, reconoce lo de su hijo y huye con él

Ángeles Blanco y Vicente Vallés forman un matrimonio que lleva muchos años juntos. Eso sí, ambos tienen horarios bastante diferentes y saben que no es fácil la conciliación familiar, aunque intentan llevarlo lo mejor posible.

Cada vez que tienen algo de tiempo libre, a ambos se les ve disfrutar de diferentes eventos en buena compañía.

Por ejemplo, esta semana Blanco y Vallés han estado arropando a Pedro Piqueras en un evento en el que se ha premiado su exitosa trayectoria como profesional de la televisión.

Muchos famosos le han dedicado unas bonitas palabras al albaceteño. Entre otros, destacamos figuras de calado como el cantante Raphael. O los citados periodistas Ángeles Blanco y su marido.

Ángeles Blanco sabe que la situación con su hijo es complicada

Este matrimonio bien avenido no se ha querido perder esta cita con uno de los comunicadores más queridos por el gran público.

Así las cosas, su compañera de Telecinco le ha dedicado unas cariñosas palabras a Piqueras. "Él ahí sigue cada noche y por algo será. Es facilísimo trabajar con él, fantástico, como jefe además se nota realmente el carácter que tiene", ha comenzado.

"Tiene un carácter muy fácil, sencillo, afable, es un tipo realmente encantador. Es de esas personas con las que puedes mantener una conversación fuera del trabajo, da gusto mantener una velada con él porque tiene conversación. Es una persona encantadora", le ha alabado la presentadora de Informativos Telecinco.

Aunque ahora esté en la competencia, eso no ha sido escusa para que Vallés también halagase al periodista de Mediaset.

"Yo he tenido la suerte de trabajar con él unos cuantos años y es un referente del periodismo en España. Es un premio muy merecido después de tantos años de trabajo y de los que tiene por delante todavía", ha afirmado el presentador de Antena 3 Noticias.

Ángeles Blanco habla por fin del hijo que tienen en común

Hace unos días, veíamos a la pareja disfrutar de otro plan de ocio, en este caso en un concierto muy especial en el Teatro Real.

Fue el pasado mes de mayo, cuando Ángeles Blanco y Vicente Vallés posaron de lo más felices en el Teatro Real tras acudir a un concierto de Manuel Carrasco. El cantante andaluz hizo las delicias de ambos presentadores y la pareja de periodistas confesaron ser los mayores fans del cantante andaluz.

El caso es que las palabras que más han impactado a todos han sido las referidas sobre su labor de padres. Ángeles Blanco y su esposo nunca han querido exponer demasiado su vida privada y en pocas ocasiones han hablado de ello.

"Al final es muy difícil conciliar por no decir imposible"

Ni cortos ni perezosos, ambos han querido hablar sobre la conciliación familiar. Ángeles Blanco y Vicente Vallés son padres de un hijo en común, Diego, y han aclarado que compaginar el terreno profesional con el personal ha sido muy complicado.

La razón, la agenda laboral de cada miembro del matrimonio. "Conci ¿qué? Eso no existe. Al final es muy difícil conciliar por no decir imposible", han lamentado.

En contraprosición a esta opinión de Ángeles Blanco y Vicente Vallés sobre la conciliación familiar está la de otra famosa, la influencer asturiana Paula Echevarría.

La ex de Bustamante se refirió hace poco a este asunto y se ha mostrado muy contenta y conforme al poder pasar mucho tiempo con su hijo Miki. Además, no ha dejado de lado su trabajo de influencer y ya tiene en mente empezar las grabaciones como nuevo miembro del jurado de Got Talent.