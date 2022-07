Ángeles Blanco se va de la lengua y confiesa qué pasa con Vicente Vallés

Vicente Vallés es un periodista de informativos que, desde hace unos años, mantiene una relación consolidada con la presentadora de Telecinco, Ángeles Blanco.

Tanto el conductor de Antena 3 Noticias como la conductora de informativos de la cadena rival de Vallés, saben que, por sus trabajos, la conciliación familiar no es una tarea sencilla. Pero, cuando tienen algo de tiempo libre, no dudan en pasarlo junto a su hijo, el pequeño Daniel.

Daniel es el único hijo del matrimonio y este sabe que el trabajo de sus padres hace que muchas veces apenas pueden hacer planes juntos. Y es que debido a los diferentes horarios laborales que tienen, ambos no pasan juntos el tiempo que les gustaría.

Vicente Vallés deja sola a su mujer por un motivo de peso

Sobre la conciliación familiar, sus próximas vacaciones e, incluso, sobre la polémica entre Kiko Matamoros y Mercedes Milá ha hablado la mujer del comunicador. Lo ha hecho en el photocall de la película familiar Un héroe samurái.

| Europa Press

La conductora de Informativos Telecinco ha ofrecido algunas pinceladas de cómo llevan a cabo Vicente y ella la educación de su hijo. Además, se ha referido a cuáles son sus planes inmediatos para coger fuerzas de cara a la siguiente temporada en televisión.

Compaginando a la perfección sus compromisos laborales con su labor de madre, Blanco no se perdió el gran estreno de esta película infantil en compañía de su hijo Daniel.

Vicente Vallés ya sabe cuándo podrá hacer planes con su familia

Admitiendo que la conciliación familiar es difícil de conseguir, la periodista afirmó ante los reporteros de prensa que en 2022 tanto ella como Vicente Vallés tendrán tiempo para desconectar en agosto.

| GTRES

"Descansamos el mes de agosto, como tanta y tanta gente que trabaja también nos merecemos el descanso en familia. La actualidad no para, si dijéramos no me voy porque la actualidad está intensa, no nos iríamos jamás", ha explicado.

Sabedora de que es una madre exigente, Ángeles contó que en casa forman un matrimonio perfecto en relación con la educación de su hijo. "Depende de para qué, pero hacemos un buen equipo", ha sostenido.

"Creo que somos duros y comprensivos en cada momento y dependiendo de qué faceta. Hay un buen equipo en casa". Cuando le cuestionan por la adolescencia, la periodista admitió que algunas de las vivencias que le cuentan sus amigos hace que se alarmen.

"Impone por lo que te cuentan los amigos, cuando les ves y te van contando cosas dices, 'Dios mío cuando llegue el momento'. Pero estoy convencida de que la madera es buena y me dará una adolescencia tranquila", ha expuesto.

Ángeles Blanco se moja sobre los temas candentes de Telecinco

Por otro lado, la esposa de Vallés ha hablado de la polémica de Kiko Matamoros, quien ha dudado de la profesionalidad de Mercedes Milá. Para la comunicadora, Milá es toda una profesional de los medios con una trayectoria intachable.

| La Noticia Digital

"La conozco de hablar con ella, pero no hemos trabajado juntas. Tiene un nombre propio en televisión, lleva muchísimos años en televisión, todo el mundo sabe quién es. Está vinculada a nombres muy importantes de la historia de la televisión en este país y creo que eso debe ser por algo", ha sostenido.

Además, sabedora del novedoso futuro profesional que le espera a su ya excompañera de cadena, Sonsoles Ónega, esta espera que le vaya fenomenal en esta nueva etapa.

"Es una profesional tremenda, es muy trabajadora, muy seria, muy responsable y, además, muy buena gente. Solo le puedo desear lo mejor donde esté, ahora está allí, antes estuvo aquí, nunca se sabe dónde estará. Que tenga mucha suerte en los proyectos que tenga", ha finalizado sus declaraciones en el citado photocall.

