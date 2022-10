Ángela Portero desvela cómo fue la pelea más impactante de Ortega Cano y Rocío Jurado

Ángela Portero es una periodista de la prensa rosa que acaba de ponerse en el foco mediático. El motivo es que se han emitido unas imágenes de ella de septiembre de 2012 donde contaba una información realmente sorprendente. Ya en aquel momento desveló que Ortega Cano y Rocío Jurado habían tenido una pelea monumental.

Esta noticia viene, por tanto, a respaldar el testimonio que está dando Rocío Carrasco en su docuserie. Y es que en esta está narrando que el matrimonio de su madre no era idílico como todo el mundo creía.

Ángela Portero narra el duro episodio

La excolaboradora de Salsa Rosa ha visto que un vídeo del pasado ha cobrado protagonismo ahora porque aborda un asunto de interés. En concreto, viene a dejar de manifiesto que, como Carrasco está confesando, la relación entre la chipionera y el torero estaba llena de problemas.

Exactamente, Ángela aparece en dicho vídeo en el plató de Sálvame. Y allí, frente a Jorge Javier, cuenta la enorme discusión que la mencionada pareja tuvo en 1995 en el Hotel Intercontinental de Cartagena de Indias. Dice así: “El día de Nochevieja yo había quedado con Rocío para hacerle una entrevista en su habitación a las 17:00”.

“Cuando llegué arriba había dos puertas para acceder a la suite. La primera puerta estaba absolutamente caída y con golpes de la bronca tan tremenda que estaba ocurriendo en ese mismo momento”.

A esto añade: “Ahí se estaban tirando botellas o algo de cristal porque se oían ruidos y golpes. Y, sobre todo, se oía la voz imponente de Rocío Jurado detrás de esa puerta. Eran unos insultos muy graves”.

De esta manera, con estas declaraciones recuperadas de hace una década se viene a confirmar lo que Carrasco ha relatado. Sí, que el matrimonio no tenía nada de idílico. Es más, en este sentido ha explicado que cuando discutían Ortega en más de una ocasión echó a su madre de Yerbabuena.

Ángela Portero recibe un ataque por estas declaraciones

La excuñada de Paloma García-Pelayo ha podido ver que estas imágenes antiguas han provocado distintas reacciones. Por un lado, han sobrecogido al conocer nuevos enfrentamientos de la pareja. Por otro lado, han llevado a que Jorge Javier Vázquez arremeta contra ella.

La periodista ha sido testigo de que tras ver el catalán aquellas en directo ha manifestado que “yo me he quedado ahora que si me pinchan no me sacan sangre. Yo he visto a Portero cargar contra Rocío Carrasco por contar detalles de lo que sucedía en la vida de la casa de su madre. Y ahora resulta, que yo no me acordaba de esto, que Ángela nos ha narrado todos esos detalles en nuestro programa”.

“¿A qué coño estamos jugando? Pero si resulta que lo contaba ella hace diez años y yo he visto ahora tuits suyos contra Carrasco poniéndola verde. Poniéndola verde por contar lo que había vivido en su casa. De verdad, me pinchan”.

A lo que ha añadido: “Aquí cuenta una bronca gordísima y resulta que cuando la relata la hija es que está faltando a la memoria de su madre. Tócate los cojones”.

Estas palabras del presentador han sido respaldadas en redes sociales por muchos espectadores. Lo han hecho con mensajes como “Bravo por tu valentía” y “Bendita hemeroteca. Si es que está todo demostrado y ahora ellos mismos se contradicen”.

Y hay otros: “¿Esta gente tiene un síndrome de pérdida de memoria o son defectos de fábrica? Empeñarse en hacernos creer que somos tontos es para hacérselo mirar”.

“Es impresionante. No entiendo el porqué le quieren hacer daño a Rocío. No entiendo que se unan en su contra cuando saben la verdad”.