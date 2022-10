Ángel Cristo, el hijo de Bárbara Rey, descubre la verdad sobre su madre

Bárbara Rey ha concedido numerosas entrevistas a lo largo de su carrera y a través de las mismas todo el mundo, incluido su hijo Ángel Cristo, ha conocido su vida. Sin embargo, ahora ha optado por sincerarse más que nunca y desvelar todo lo que jamás ha contado. Y lo va a hacer a través de una docuserie, que se mantiene en secreto, y de una serie que se estrenará próximamente.

La vedette está encantada con ambos proyectos y ha dado varios detalles interesantes. Entre estos, que en ella da a conocer toda la realidad.

Bárbara Rey, protagonista de docuserie y ficción

La exmujer del domador Ángel Cristo ha tenido una vida muy intensa que ha suscitado siempre la curiosidad y el interés. Por este motivo, se le ha propuesto hacer una docuserie de la que no quiere hablar mucho. Pero también Atresplayer Premium ha decidido hacerla protagonista de una ficción, que se estrenará en enero y que lleva por título Cristo y Rey.

Belén Cuesta es quien interpreta a Bárbara y Jaime Lorente hace lo propio con el que fue su marido. Dos grandes actores de este país que han llevado sobre sus hombros el peso de esta ficción que abordará la carrera de la murciana. Aunque también pondrá sobre la mesa su polémico matrimonio con el circense.

Bárbara Rey está encantada con sus proyectos, como lo ha dejado de manifiesto en la presentación de las memorias de su amiga Chelo García-Cortés. De ahí que ha afirmado: “Todo fenomenal, la serie se estrena en enero y la docuserie aún no sé. Todo muy bien, va a ser fantástico”.

“La serie es extraordinaria, como mi documental, donde... yo cuando hablo, hablo”.

A esto ha añadido: “La serie va toda sobre mi matrimonio y entonces les he estado dando información. Lógicamente no tiene nada que ver muchas cosas que se han dicho con la realidad. Y también han entrevistado a mucha gente, no solo a mí”.

Bárbara Rey, encantada con la expectación por su documental

La madre de Sofía Cristo ha dejado de manifiesto que está feliz por los dos trabajos que giran en torno a su figura. Pero es consciente de que lo que genera más interés es el documental. Producción en la que hablará en primera persona de toda su vida, incluidos los asuntos más peliagudos.

En este sentido, ha afirmado: “En el documental va todo, desde muy joven hasta ahora. Vais a saber cosas que son ciertas y otras cosas que no son tal y como se han dicho. Soy una persona que digo la realidad y va a ser muy intenso, habrá cosas muy interesantes”.

En este punto, la prensa ha querido saber si en esta producción va a hablar de su supuesto romance con Juan Carlos I. Y su respuesta ha sido muy clara: “Tendréis que ver el documental. Nunca se sabe si se aclararán dudas o no, yo soy imprevisible”.

“Puede ser imprevisto lo que yo diga o lo que deje de decir, no se sabe”.

Es más, incluso se le ha preguntado sobre si piensa que el emérito debería volver a España. Ante cuestión ha querido dejar claro que no le gusta hablar de ciertos temas. No obstante, ha añadido: “Digo muchas cosas en mi documental y ya os enteraréis de todo”.

“No he hablado con nadie de este tema y debo totalmente respeto a la exclusividad y al compromiso que tengo. Lo tenéis que comprender. Mi documental va a estar interesante total, lo garantizo”.