Andrea Janeiro, la única que sabe dónde se esconde su cuñado Tommy Rossi

Andrea Janeiro es una de las famosas más perseguidas de la prensa del corazón, pero ha logrado algo muy importante. Los medios hablan de ella, es inevitable no hacerlo, aunque siempre desde el respeto y la admiración: es un referente para muchos. Ha renunciado a la crónica social y en ningún momento ha cometido errores, siempre está a la altura.

Andrea Janeiro entiende perfectamente que Tommy Rossi, el novio de su hermana Julia, no quiera hacer negocio en la prensa del corazón. Por eso ella es la única persona que sabe todos sus secretos, el futbolista confía en ella porque sabe que es honesta. Según ha salido publicado, Tommy está escondido en una formidable mansión situada en Madrid, pero no es verdad.

Andrea conoce perfectamente dónde se está refugiando del caos informativo y el medio Informalia lo ha sacado todo a la luz. El novio de Julia ha alquilado un ático en Boadilla del Monte, una de las localidades más exclusivas de la capital. Siguiendo los datos aportados por la citada fuente, pagan 1.800 euros de alquiler y la casa tiene dos plantas.

Andrea está al tanto de todo lo que ha sucedido y lo último que quiere es crear un conflicto familiar, pero no tolerará más atrevimientos. Sabe que su padre ha firmado con contrato para protagonizar una serie en Netflix, lo respeta, pero no quiere que hable de ella. Exige que su vida privada quede en el anonimato, al igual que está haciendo Tommy y Julia.

Tommy Rossi desconoce cómo funciona la industria del corazón, pero sabe que su familia política está a punto de pasar a la acción. Jesulín de Ubrique ha anunciado su documental en la revista ¡Hola! y ya no hay marcha atrás: tiene que dar el paso. El jugador de fútbol se ha escondido en su domicilio, no quiere que la prensa le pregunte sobre este asunto.

Andrea Janeiro está pendiente de los enamorados

Andrea debería ser un referente para las hijas de todos los famosos, pues siempre ha tenido claro cuál era su camino. En su momento decidió que no iba a visitar ningún plató y ha mantenido su postura, nadie le puede reprochar nada. Algunos medios aseguran que ha rechazado ofertas que superan los 100.000 euros, pero no se arrepiente de ello.

Janeiro, según ha salido publicado, tiene una relación muy estrecha con Julia y con su novio, de hecho se ven con bastante frecuencia. Los tres viven en Madrid y tienen citas, aunque se dan la habilidad suficiente para que ningún fotógrafo capture el momento. El presentador Jorge Javier Vázquez ha desvelado que hay algo que nadie está contando.

La hija de Belén Esteban mandó un comunicado cuando cumplió la mayoría de edad e informó de algo: no quería disfrutar de la fama. No iba a conceder ninguna entrevista y consecuentemente no quería que ganasen dinero gracias a ella. Por eso prohibió que los reporteros vendieran sus imágenes a cualquier revista y amenazó con acciones legales.

Andrea Janeiro ha ayudado siempre a su familia

Andrea, a pesar de que nunca ha participado en la prensa del corazón, tiene ciertas nociones y sabe cómo funciona el negocio. No sería de extrañar que hubiera hablado con Tommy Rossi para explicarle lo que no debe hacer. Es contraproducente que se enfrente a los reporteros, lo más acertado es que desaparezca hasta que haya pasado todo.

Jesulín de Ubrique recordar su vida en un documental y su familia al completo se verá salpicada por este proyecto. Tommy ocupará un papel importante, pues es el novio de su hija pequeña, y se saben muy pocas cosas sobre él. Andreíta está al tanto de todo, pero no dirá nada hasta que los secretos hayan salido a la luz pública.