Andrea Janeiro, triste al saber por qué no quiere entrar en casa ni coincidir con ella

Andrea Janeiro ha logrado algo que parecía prácticamente imposible: desvincularse de la fama y ser una persona anónima. Cuando cumplió 18 años se marchó de España porque sabía que en el extranjero iba a tener más privacidad y fue una decisión acertada. Ha regresado a su tierra natal, pero el público solamente se acuerda de ella cuando su familia le sitúa en el punto de mira.

Andrea Janeiro ha tenido muchos problemas con su padre durante su infancia, al menos eso es lo que ha contado Belén Esteban en los platós. Sin embargo, nunca ha sido una persona rencorosa y ha decidido perdonar para poder avanzar sin impedimentos. Ha retomado la relación con su familia paterna, pero hay algo que nadie ha logrado averiguar: cómo se lleva con su tío Víctor.

| Telecinco

Andrea, según ha desvelado su madre, tiene contacto con Beatriz Trapote porque la periodista le manda mensajes de forma regular. Los espectadores pensaban que iba a acudir al bautizo de su prima pequeña, pero no hay fotografías de ella en el evento. Ni Beatriz ni Víctor han comentado nada sobre el tema porque saben que Andreíta no quiere protagonizar ningún escándalo.

Andrea respeta las decisiones de su entorno, a pesar de que no comparte muchas actitudes, como por ejemplo lo que ha hecho su tío. Víctor Janeiro ha firmado un contrato para convertirse en la estrella de Pesadilla en el Paraíso y eso genera una serie de riesgos. Andreíta está triste porque sabe que el torero ni siquiera ha pasado por casa desde que realizó su última corrida.

Janeiro ha descubierto, gracias a una información publicada en 20 Minutos, que Víctor no ha querido coincidir con su esposa. No sucede absolutamente nada entre ellos, todo lo contrario: están viviendo un momento muy dulce y siguen igual de enamorados. Pero el diestro prefiere no tener una despedida triste, por eso ha mantenido las distancias.

Andrea Janeiro sabe que el amor es puro y real

Andrea puede estar tranquila: el matrimonio de Víctor está en su mejor momento, de hecho Beatriz le ha escrito una carta preciosa. La periodista, haciendo gala de su gran talento literario, le ha dedicado un texto a su marido en las redes sociales. Van a estar sin verse un tiempo, pero ella estará pendiente de todo lo que suceda en el concurso.

| GTRES

Janeiro sabe que pertenece a un clan muy influyente, no lo ha elegido, pero tiene que pagar un precio muy elevado por tener sus apellidos. El hermano de Jesulín de Ubrique es un profesional de primera categoría y nunca ha dejado de torear. Antes de marcharse a Pesadilla en el Paraíso ha estado en una plaza, lo que demuestra que el público no se ha olvidado de él.

El tío de Andreíta tiene varios proyectos en mente, pero también una familia que necesita cubrir demasiados gastos. No tienen ningún problema financiero, de hecho Trapote es propietaria de varias empresas rentables, pero ningún ingreso viene mal. El diestro sabe cómo funciona la televisión y ha aceptado hacer un nuevo programa porque sabe que va a brillar.

Andrea Janeiro ha vivido momentos que no quiere repetir

Andrea sabe que su madre se enfrentó a los Janeiro y ha estado más de 20 años hablando de ellos en platós y revistas. Tiene miedo de alguien vuelva a abrir la guerra, así que luchará hasta el final para que las dos partes estén relajadas. Lo cierto es que Jesulín ha experimentado una gran mejoría: está mucho más pendiente de ella que cuando era más niña.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Andreíta se ha ganado el respeto de la prensa porque nunca ha cometido ningún error y eso es realmente complicado. Es una persona que está vigilada contentamente y nadie tiene nada que decir sobre ella, no oculta nada y es muy educada. El público también le adora, pues está claro que sola busca algo: la felicidad de su entorno.