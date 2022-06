Andrea Janeiro se niega a hacer el favor que le ha pedido su padre tras nacer el bebé

Hugo, el último hijo en común de María José Campanario y Jesulín de Ubrique está dando de qué hablar.

Pero más aún Andrea Janeiro, la hija mayor del torero. La joven es la protagonista de todos los titulares por negarse a hacer algo que cambiaría para siempre la vida del bebé.

Andrea Janeiro aún no conoce al bebé

Han sido unas semanas intensas para Andrea Janeiro. La hija en común de Belén Esteban y Jesulín de Ubrique se ha visto envuelta en polémica tras el nacimiento de Hugo, su tercer hermano.

El motivo no es otro que su ausencia durante el nacimiento del pequeño. La opinión pública no entiende cómo, después de hacer las paces con su padre, aún no haya viajado a Jerez de la Frontera.

Por eso, los más de dos encuentros que Andrea Janeiro tuvo con su padre en Madrid se han puesto en duda. Sobre todo, después de que toda la familia ya conozca al pequeño Hugo. Toda, menos Andrea.

Andrea se niega a hacer el favor

En un principio, el nacimiento del bebé se iba a producir en secreto, pues era el deseo de Jesulín de Ubrique y María José Campanario. Un motivo más que suficiente, dicen, para que Andrea todavía no haya viajado a la casa de la pareja.

Su presencia en la finca de Jerez de la Frontera provocaría un caos absoluto de medios de comunicación. Las fotografías y los titulares en la prensa rosa no cesarían, algo que la familia del torero no desea de momento.

Sin embargo, en las últimas horas, se habría filtrado el verdadero motivo de la ausencia de Andrea Janeiro en Andalucía. Al parecer, la joven se ha negado a hacer un favor que cambiaría la vida de su padre y de su hermano.

El favor que cambiaría la vida a Hugo

Aunque no se espera que Andrea Janeiro dé declaraciones de algún tipo, por las redacciones ya corren informaciones sobre la joven. Entre ellas, se rumorea ya acerca del favor que la joven no estaría dispuesta a realizar para mejorar la vida de su hermano.

Y no es otro que el de posar junto al pequeño Hugo en una fotografía por la que recibirían una gran cifra de dinero. Varios medios de comunicación ya hablan de más de 50 000 euros. Un dineral que tanto Jesulín como María José Campanario agradecerían en estas circunstancias.

Por el momento, se ha sabido que Andrea Janeiro ha dicho que no. También, se ha confirmado que ha tomado la decisión de bajar a Jerez de la Frontera, aunque se desconoce la fecha exacta.

La reacción de Andrea a la llegada de Hugo

Muchos dudaban acerca de la alegría de Andrea Janeiro con la llegada de Hugo. Las declaraciones de Belén Esteban en los platós de televisión no ayudaban, pero todo cambió en cuestión de días.

La encargada de hacerlo fue Paloma García Pelayo: confirmó el viaje de la joven a Andalucía y confirmó la alegría de la joven por la llegada del bebé. "Los hermanos están muy contentos, incluida Andrea. Según me dicen fuentes muy directas, está como loca y se espera también su visita", aseguró la periodista.

Tan solo queda esperar para confirmar si la relación entre padre e hija ha mejorado con el viaje de Andrea Janeiro a Cádiz para ver a su hermano.

