Andrea Janeiro se entera de que los peores presagios sobre su padre son ciertos

Andrea Janeiro ha retomado recientemente su relación con Jesulín de Ubrique, su padre. Durante toda su vida, Andrea y Jesulín no han tenido una relación normal de padre e hija. Cuando la joven tenía meses de vida, su madre, Belén Esteban, decidió huir de Ambiciones, la finca en la que vivía junto a su entonces novio, el torero Jesulín de Ubrique.

Lejos de amedrentarse por la crisis de pareja que se vio agravada por el entorno familiar del torero, Belén empezó su particular carrera mediática. Empezó a aparecer en televisión, criticando intensamente a Jesulín y a toda la familia y hasta hoy.

Eso provocó un lógico enfriamiento de la relación paternofilial entre Andrea y su progenitor. Que Belén Esteban estuviese todo el día dando cuenta de los pasos del torero no ayudaba. Que Jesulín pusiese poco interés en acercarse a su hija, tampoco.

Así, pues, durante la vida de Andrea, el contacto con la familia paterna ha sido el estricto y necesario. Ha sido en estos últimos tiempos, desde que Andrea ha decidido ser un personaje anónimo, que ha afianzado los lazos con su padre. También ha influido mucho que Jesús haya sido padre de nuevo.

Andrea ha querido saber de su nuevo hermanito Hugo y padre e hija se han acercado. La alergia de Jesulín y su mujer, María José Campanario, a los medios de comunicación es otro de los puntos en común entre padre e hija.

No obstante, esto podría volver a cambiar si se confirma el próximo paso que va a dar Jesulín y que volverá a situarlo en el foco mediático.

El documental que pondrá a Andrea Janeiro en un aprieto

Andrea Janeiro no quiere saber nada de la televisión, de las cámaras y de la popularidad. Está a un paso de lograr ser un personaje anónimo pues, lleva ya meses residiendo en España y son contadísimas las ocasiones en las que aparece en los medios.

No obstante, ha vuelto a aparecer el rumor, que confirma Diego Arrabal, de que su padre tendría sobre la mesa una oferta que no podría rechazar. Se trata de la posibilidad de protagonizar un documental sobre su vida, como el que está haciendo Rociíto.

El rumor no es nuevo, pues ya en 2020 surgió esta idea. En su momento, no se materializó aunque Belén Esteban ya avisó que no tendría ningún problema en que lo hiciera. "No creo que me cueste el puesto de trabajo, como a Antonio David".

Entonces se descartó el proyecto, tras el cual habría alguna de las plataformas más potentes de Internet. Ahora, según Arrabal, habría cifra concreta sobre la mesa de Jesulín. "Mira que ha ganado mucho en las plazas, pero esto no lo va a poder rechazar por la cantidad de ceros que tiene", dice.

Andrea Janeiro rehúye la polémica

Andrea Janeiro no es partidaria de que su padre se exponga de nuevo y con un documento tan exhaustivo sobre su vida. A ella, también le toca de cerca que este proyecto salga adelante, pues no se centraría únicamente en su faceta profesional sino, principalmente, en su vida personal.

Eso significaría repasar su vida y que se volviese a hablar largo y tendido sobre la relación padre e hija y sobre las polémicas con la de Paracuellos.

El estreno de la serie estaría previsto para 2023, según Diego Arrabal y puede suponer "el contrato de su vida" para Jesulín.

Si realmente el torero y María José Campanario no quieren seguir siendo protagonista de los medios, no sería la mejor opción protagonizar este documental. De momento, no hemos visto la carita a Hugo, el hijo menor de la pareja. Hay quien asegura que en nada habrá exclusiva en una revista, pero otros aseguran que quieren mantener al bebé en el anonimáto.

Tampoco hemos visto a Andrea acudir a conocer a su hermano o, por lo menos, no lo han logrado captar las cámaras. Quizá se lo están reservando todo para este documental que, si acaba confirmándose, será una de las bombas del corazón para 2023.