Andrea Janeiro reconoce que han vuelto a enfadarse porque se sintió mal en la fiesta

Andrea Janeiro se acaba de enterar de los motivos por los que su madre se ha enfadado con una de sus grandes amigas dentro de la pequeña pantalla. Y es que 'la princesa del pueblo' no entiende cómo ha podido hacerle ese desprecio.

Desde que Belén Esteban regresó a su puesto de trabajo, tras más de cinco meses de baja, no ha hecho otra cosa que llevarse disgustos.

| Gtres

Después de ver como Paz Padilla regresaba a Telecinco, la madre de Andrea Janeiro se ha vuelto a llevar un duro golpe.

El pasado 31 de agosto, Terelu Campos celebró su 57 cumpleaños. Para la ocasión, la periodista organizó dos grandes fiestas. Sin embargo, lo que más llamó la atención es que la de Paracuellos no acudió a ninguna de ellas.

Ahora, la colaboradora de Sálvame ha hablado alto y claro de todo lo que le ha molestado de la decisión que tomó la hija de María Teresa Campos.

Andrea Janeiro no quiere ver a su madre sufrir

Andrea Janeiro sabe lo mal que lo pasó su madre cuando se enteró de que no estaba apuntada en la lista de invitados de Terelu Campos. Pero, lejos de resolver sus diferencias en la intimidad, Belén Esteban ha decidido aclarar la situación en directo.

En su última intervención televisiva, la tertuliana de Sálvame se ha mostrado muy enfadada con la decisión que tomó su compañera de trabajo. "Me ha extrañado que Terelu no me invitara a su cumpleaños porque no soy compañera, soy su amiga".

Según ha contado la madre de Andrea Janeiro, le envió "un mensaje de felicitación y ella respondió rapidísimo". "Le dije: 'Me debes una' y ella me dijo: 'Cuando quieras'".

| España Diario

"A mí lo que me duele es eso, que no me invitara, porque no soy una compañera, soy su amiga. Ella ha estado en los momentos más difíciles de mi vida y ella me ha contado cosas que nadie sabe, y me duele".

Por suerte, Terelu estaba muy pendiente de la reaparición de Belén y no ha tardado ni un segundo en aclarar este malentendido.

"Me ha puesto un WhatsApp muy bonito, me ha dado una explicación, que ella pensaba una cosa…", ha aclarado la progenitora de Andrea Janeiro. "Terelu, que te perdono, un beso", ha asegurado, mirando a cámara. "Y sí, voy a invitar a Terelu a mi cumpleaños en noviembre".

Andrea Janeiro se entera de la discusión

Andrea Janeiro también se ha enterado de la gran bronca que protagonizaron Alejandra Rubio y su pareja en una de las dos fiestas de cumpleaños de Terelu.

El pasado 7 de septiembre, la presentadora de Sálvame se pilló un buen rebote después de que este programa vespertino volviera a emitir las imágenes de su hija y su yerno discutiendo en plena calle.

Tal y como aseguró la periodista, ella no vio nada raro dentro del local donde se estaba celebrando la fiesta. "Ahí dentro no sucedió nada que yo viese. Desde el primer momento, yo sabía que Carlos se iba antes, se levanta a las seis menos cuarto de la mañana y es lógico".

| Telecinco

"La conversación no sé de qué va y prefiero no saberlo porque así no se me escapa nada. Ellos estaban absolutamente normal al día siguiente, no sé qué ocurrió".

Pero, sin duda, lo que más sorprendió a Andrea Janeiro fue el consejo que Terelu le dio a su hija. "Después de verlo en televisión, lo único que les dije fue que esto es un error de primero de primaria".

"Siendo mi cumpleaños, ¿os pensáis que la prensa se ha ido y no se ha escondido? Si teníais algo que deciros, ahí había un baño dentro y no les hubiera visto nadie", le advirtió la amiga de Belén a su hija.

Para finalizar la polémica, la periodista aseguró que estas situaciones son muy comunes entre las parejas. "Son discusiones que todas las parejas tenemos, el error es que, si tú eres una persona pública, no te puedes permitir tener ni esa diferencia de conversación en público".