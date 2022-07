Andrea Janeiro reaparece para confirmar lo que insinúan sobre la salud de su madre

Andrea Janeiro vivió uno de los días más felices de los últimos meses después de asistir a uno de los conciertos más esperados de este año 2022.

Lo cierto es que las ganas que tenía la hija de la colaboradora por ver a su ídolo Rosalía dando lo mejor de sí en el escenario, también se las contagió a Belén.

La televisiva no fue menos que la joven y acudió al citado concierto. Un evento el de Rosalía que hizo las delicias de los miles de asistentes que llenaron por completo el Wizink Center de Madrid.

| Trendings

Lo cierto es que Belén Esteban tenía claro que iba a acompañar el pasado martes 19 de julio a su hija a dicho evento. Y es que la joven lo tenía marcado en el calendario desde hace muchos meses.

Andrea Janeiro confirma los rumores sobre la televisiva

Aunque aún no ha finalizado su recuperación tras romperse tibia y peroné hace tres meses en el plató de Telecinco, Belén sabía que no podía faltar a la cita. Por tanto, no se lo ha pensado dos veces y se ha rodeado de los suyos para disfrutar como una niña del concierto de la artista catalana.

| Cedida

A pesar de los mensajes que había mandado la 'princesa del pueblo' sobre su mejoría en el proceso de recuperación, no todos las tenían consigo.

Y es que su pierna quedó hecha añicos tras caerse de dos metros de altura. Ayer, los fotógrafos estaban ansiosos por ver a la de Paracuellos reaparecer públicamente y comprobar si realmente la recuperación iba por buen camino.

La tertuliana de 'Sálvame' se lo pasa en grande viendo a Rosalía

Lo cierto es que Belén llegó al pabellón madrileño acompañada por su marido Miguel Marcos y su hija, Andrea Janeiro. Así, su llegada causó una gran expectación entre los asistentes que ocupaban la zona más baja del escenario.

Como suele ser habitual en la tertuliana de Sálvame, está ocupó un lugar en una zona privilegiada del Wizink Center. Lo hizo para seguir lo mejor posible un concierto que no dejó indiferente a nadie y que dejó patente la majestuosidad de la cantante catalana.

| Belén Esteban @belenestebanmendez

Entre los asistentes a este evento musical no faltaron la pareja de Rosalía, Rauw Alejandro, el piloto de motociclismo Marc Márquez o el presentador Arturo Valls. Y especialmente fue llamativa la presencia de Georgina Rodríguez.

La pareja de Cristiano Ronaldo no quiso perderse un evento tan especial como ese y se llevó a sus hijos a ver dicho espectáculo en compañía de su hermana, Ivana Rodríguez.

"Tengo ganas de empezar mi vida"

Al final del concierto, la mujer de Miguel Marcos pudo fotografiarse con Rosalía y demostró que el bajón moral que sufrió hace un par de meses ya es historia.

| Instagram

Ahora solo piensa en recuperarse para volver cuanto antes al plató de Sálvame. Además, Belén dio unas declaraciones para los reporteros de agencias después de pasar por el 'backstage' para ver cara a cara a la artista española.

"Voy poquito a poco, pero bien. Hace mucho que no salía y he venido a ver a mi amiga Rosalía, me voy encantada, y me alegro mucho de veros. Fue un día de lo más familiar y ya tengo ganas de empezar mi vida", declaraba hace unos días.

"Gracias a todos por la paciencia que habéis tenido. Y sé que con la prensa muchas veces me enfadé con ella, pero sé que os habéis preocupado por mí", confesaba Belén, emocionada al reencontrarse con reporteros que conoce "de toda la vida".

