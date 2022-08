Andrea Janeiro reaparece para confirmar el estado real de su madre

Andrea Janeiro se encuentra en uno de sus momentos más estables de su vida. Y todo después de que hace unos años le pidiera encarecidamente a un juez que no quería ser personaje público y quería llevar una vida lo más anónima posible.

Andrea Janeiro sabía que siendo la hija de Belén no sería fácil que el foco mediático no le afectase en su vida hiciese lo que hiciese.

Como solución a este problema, la hija de Jesulín y Belén Esteban tuvo la brillante idea de marcharse con 18 años a estudiar fuera de España.

Lo cierto es que la joven quería estudiar una carrera que le permitiese volver a España para trabajar en algún tema relacionado con los medios de comunicación. Especialmente, quería enfocarse al mundo de la radio o la televisión.

Andrea Janeiro reaparece y deja clara la situación real de Belén

Así las cosas, Andrea Janeiro se fue hasta Reino Unido para estudiar durante varios años la carrera de Comunicación Audiovisual. Y Belén siempre ha sacado pecho por las notas que ha sacado, ya que la joven es una estudiante muy aplicada.

Con todo, este verano Andrea terminaba sus estudios en la localidad inglesa de Birmingham. Y tan solo le quedaba graduarse para confirmar que ya era toda una licenciada.

El caso es que esta semana Andrea Janeiro ha reaparecido y lo ha hecho a través del Instagram de Belén Esteban.

Y es que la de Paracuellos está más que orgullosa del éxito que ha conseguido su única hija. Por ello, ha tenido a bien compartir a través de sus redes sociales un momento que jamás olvidará en su vida.

Uno de los días más felices en la vida de la televisiva

El caso es que Belén ha mostrado a todos sus seguidores una imagen de Andrea Janeiro. Una foto de ella vestida de graduada en el centro inglés donde ha acabado sus estudios de Comunicación Audiovisual.

Después de pasar una primavera aciaga tras caerse en pleno directo y romperse la tibia y peroné, Belén Esteban está pletórica de felicidad. Se siente así al ver que Andrea ya está en disposición de trabajar tras dar por finalizados sus estudios.

Eso sí, llama la atención que a pesar de estar gran parte de su familia en este día tan importante para ella, ha habido algunas ausencias. Parece que su padre y la mujer de este, María José Campanario, no han asistido a este acto que tanta ilusión le hacía a Andrea Janeiro.

Y el caso es que lo importante en este día era la celebración de ese logro en la vida de Andrea Janeiro. Belén ha expresado con estas palabras la felicidad que siente al ver de esta forma a la persona más importante de su vida.

"Vivimos un día inolvidable, rodeada de su familia y de todos sus compañeros"

Su hija se graduaba de la universidad y, como es lógico, no ha podido contener la emoción. “Ayer fue uno de los mejores días de mi vida porque se graduó mi niña”. Contaba Belén junto a una foto de Andrea de espaldas, vestida con el atuendo propio de las graduaciones.

“Vivimos un día inolvidable, rodeada de su familia y de todos sus compañeros”, ha expresado a través de los stories de Instagram.

Belén no hace más que recibir buenas noticias, y tras volver a los platós en Viernes Deluxe, ahora no cabe en sí de gozo. El motivo no es otro que el orgullo que siente al ver a Andrea Janeiro estar más cerca de trabajar. Aunque, eso sí, ya el pasado verano hizo unas prácticas en una conocida radio española.