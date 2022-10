Andrea Janeiro promete que su madre se arrepiente de lo que hizo con ella por la noche

Andrea Janeiro vive fuera del foco mediático. Pero en lo que se refiere a su familia, siempre está pendiente. Y más atenta está a lo que hace Belén Esteban en Sálvame.

Si algo caracteriza a Belén Esteban son sus expresiones y, sobre todo, su carácter fuerte. La princesa del pueblo no se calla ni una. Y si se trata de Andrea Janeiro, menos aún.

Y es que Belén es siempre la protagonista. Hace poco la veíamos en pleno directo cómo se caía en plató. Desgraciadamente, la colaboradora tuvo que ser sometida a una difícil operación y a rehabilitación, por la gravedad de la rotura de su rodilla.

Sin embargo, el pasado tres de octubre, vimos la otra cara de la madre de Andreíta. Una más íntima, más amistosa. La cara que da siempre por sus amigos.

Andrea Janeito debe estar orgullosa de la personalidad de su madre. Como indica su apodo, la princesa del pueblo estará siempre con el pueblo. Y con sus amigos.

Eso es lo que ha pasado con la colaboradora y periodista Laura Fa. Esta acudía a Sálvame en calidad de comentarista y colaboradora por el polígrafo al que se iba a someter Esteban y Kiko Matamoros.

Andrea Janeiro no puede creerse lo sucedido

Belén aprovechaba la tarde del lunes para pedir perdón a su compañera y amiga Laura Fa. Lo ocurrido en el Polideluxe del fin de semana ha hecho mella en su conciencia.

"Ya lo he hecho personalmente, pero quiero pedir perdón a mi compañera y amiga Laura Fa. Creo que debería haber sacado la cara y no lo hice", decía la princesa.

Y añadía más. "Laura, yo no desconfío de ti, no creo que estés conmigo por interés, yo te quiero mucho. Quiero pedirte perdón, sé que el viernes lo pasaste mal y creo que todo el equipo lo pasó mal".

Por su parte, Laura Fa ha indicado que era la única que no debía disculparse. "Fue una noche muy desagradable para todos. Como es una persona tan leal, sé que le gusta sacar la cara por sus amigos".

Fa no ha vuelto a hablar con Matamoros desde lo ocurrido el orto día. Y opina que no es ella quien tiene que dar el primer paso para romper el hielo entre ambos. "Yo no digo las cosas para hacerle daño", decía.

Andrea Janeiro tiene una madre muy leal, capaz de dar la cara por sus amigos, incluso cuando la trifulca no va con ella. La joven debió de emocionarse también.

Pero, ¿qué pasó entre los colaboradores? Resulta que todo empezó por una pregunta a Kiko Matamoros.

Durante el polígrafo, el tema de conversación central fueron las vacaciones que tuvo Matamoros con su pareja, la modelo Marta López. Y ese tema desembocó en el amor que se profesan ambos y en el tipo de relación que llevan.

Por ello, Laura Fa ha opinado que son una pareja muy descompensada y que eso podría acarrear problemas. Obviamente, esta opinión no ha gustado nada al colaborador que ha salido de plató pegando gritos.

"Se acabó", decía Kiko en lo que entraba de nuevo al programa, tras los intentos de sus compañeros por calmarle. Sin embargo, no tuvieron gran éxito ya que la ira de Matamoros no cesó.

Cuando estaba entrando, lanzó algún insulto por lo bajo. Algo que escuchó Laura Fa y no le hizo ninguna gracia.

"Oye, los insultos que sean los justos. Yo puedo opinar lo que me da la gana. Me estás insultando y me estás faltando al respeto", decía en lo que se levantaba para encararse.

La madre de Andrea Janeiro intentaba calmar la situación: "¿Podemos seguir con el polígrafo, que para eso he venido?".

Al final, el programa intentó seguir sin tensiones. Aunque fuera de plató, por lo visto, hay alta tensión.