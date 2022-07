Andrea Janeiro y los problemas para ser mamá que tantas lágrimas han provocado

Andrea Janeiro es una de las personas más respetadas de la crónica social, no quiere ser famosa y los medios le suelen dejar al margen. Sin embargo, Belén Esteban ha estado 18 años hablando de ella en los platós de televisión y, ahora, es imposible que desaparezca. Siempre que sucede algo, el público se acuerda de la joven y empatiza con su situación, pues es un rostro tremendamente querido.

Andrea Janeiro ha descubierto que Beatriz Trapote, una de sus tías preferidas, ha tenido muchos problemas para ser mamá. Estas dificultades han provocado muchas lágrimas, pero afortunadamente la situación ha tenido un final feliz. La mujer de Víctor Janeiro tiene tres hijos y todos tienen relación con Andreíta, detalle que Belén Esteban ha agradecido públicamente.

Andrea Janeiro ha tenido bastantes diferencias con su padre, al menos eso es lo que Belén ha contado en televisión durante casi dos décadas. Jesulín de Ubrique supuestamente no le prestaba la atención que debía, solo le mandaba la pensión que le corresponde. Según ha salido publicado, la situación actual es diferente y el torero ha comprendido que tiene una hija estupenda.

Andrea Janeiro, según contó Belén en Sálvame, tiene contacto con Beatriz Trapote porque la periodista le manda fotos de los niños. Es uno de los pocos miembros del clan Janeiro que no ha dejado de lado a la joven en ningún momento. Belén Esteban asegura que su pequeña ha sufrido muchos desplantes, aunque nunca los ha tenido en cuenta porque es tremendamente generosa.

Andreíta tomó una decisión importante cuando alcanzó la mayoría de edad: cursar sus estudios universitarios en Reino Unido. Consiguió alejarse del foco mediático y la prensa respetó su voluntad de no salir en la portada de ninguna revista. También ayudó que sus abogados enviaron un comunicado advirtiendo de las consecuencias de incumplir este propósito.

Andrea Janeiro escucha el testimonio de su tía

Andrea Janeiro ha logrado mantener un contacto estrecho con parte de la familia Janeiro y tiene una conexión especial con Beatriz Trapote. La periodista ha regresado a televisión para conceder una entrevista en Déjate Querer, programa presentado por Toñi Moreno. Ha contado lo que tuvo que pasar para tener hijos, ya que no fue un proceso fácil porque no pudo hacerlo de forma convencional.

“Ha sido muy duro, más cuando te planteas que quieres ser mamá y te dicen que no es posible de la forma natural. No llega y las mujeres nos ponemos un poco agobiantes en ese sentido”, explicó la tía de Andrea Janeiro. Una vez dentro del tema, no tuvo reparo en reconocer que había llorado mucho por el problema, aunque finalmente tuvo un final feliz.

“Hoy por hoy me alegro de haberlo contado, fue algo fortuito y quería mantenerlo en la intimidad, pero surgió. Yo he tenido cinco estimulaciones y nueve in vitro para conseguir tres niños. Quiero ayudar y que la gente lo vea como algo normal, quiero el día de mañana poder contarle a mis hijos lo mismo”.

Andrea Janeiro ha cumplido su sueño

Andrea Janeiro tiene un gran talento para los medios de comunicación, pero ella prefiere trabajar detrás de las cámaras. Concretamente, es una gran amante de la radio, así que habría que decir detrás de los micrófonos. Está formándose para ser técnico de sonido y, en ningún momento, se ha aprovechado de sus apellidos para conseguir nada.

Andreíta tiene motivos suficientes para admirar a su tía, cuyo testimonio ha servido para ayudar a muchas mujeres. Beatriz Trapote siempre se ha desenvuelto muy bien delante de los medios y ha logrado explicar su problema con una delicadeza extrema. Las redes se han plagado de comentarios de apoyo, parece que la familia Janeiro está recuperando su buena prensa.