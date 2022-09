Andrea Janeiro, preocupada por su madre: reaparece su peor pesadilla

Andrea Janeiro está muy preocupada por su madre. Y es que, después de verano tan complicado que ha pasado a raíz de sus problemas de salud, la hija de Belén Esteban se acaba de enterar de que la peor pesadilla de su madre se ha hecho realidad.

A mediados del mes de enero, en Sálvame se vivió una de las broncas más grandes entre dos de sus trabajadores. Todo comenzó con unas polémicas declaraciones que Paz Padilla pronunció durante una tertulia en la que participaban también Anne Igartiburu y María del Monte.

Según se pudo escuchar en ese directo de Instagram, la actriz aseguró que las vacunas contra el covid "no sirven para nada"; algo que no pasó desapercibido para su compañera de plató.

A los pocos días de hacerse públicas estas palabras, la madre de Andrea Janeiro decidió dar su contundente opinión al respecto. Y antes de que la expresentadora del formato pudiera explicar sus palabras, la 'princesa del pueblo' arremetió duramente contra ella.

"Te respeto, pero es verdad que tu mensaje me pareció innecesario", aseguró la Esteban, visiblemente molesta. "No soy negacionista ni antivacunas. De hecho, en la misma conversación lo digo", aseguró la humorista.

"En realidad solo estábamos hablando de que Ana Obregón no podía dar las campanadas. Esta situación me dio mucha pena".

Pero, lejos de creerse las excusas de su compañera de trabajo, la progenitora de Andrea Janeiro siguió dando su opinión. "Creo que has metido la pata hasta dentro, y no sabes cómo cambiarlo. Sinceramente, creo que Paz no cree en la vacuna".

Tras este fuerte encontronazo, y después de amenazar a la de Paracuellos de llevarla a los juzgados, Paz Padilla abandonó el plató de Sálvame y jamás regresó.

Ahora, Andrea Janeiro se ha quedado sin palabras al ver que la enemiga de su madre ha regresado a Mediaset España después de tanto tiempo.

Andrea Janeiro no sabe qué decir

Andrea Janeiro no se puede creer que, después de tantos meses, Paz Padilla haya regresado a Telecinco. Y es que, cuando parecía que la actriz ya había tomado un rumbo diferente en su vida, ha vuelto a nuestras vidas por la puerta grande.

Este sábado 10 de septiembre, la humorista se convirtió en una de las invitadas de Ya es verano, programa presentado por Frank Blanco.

Al principio de la emisión, el presentador de este nuevo formato de Mediaset España anunció el regreso de Paz a la cadena. Durante la entrevista, la enemiga de Belén Esteban habló, entre otras cosas, de cómo ha vivido ella estos últimos meses.

Y es que, durante todo este tiempo, Padilla se ha centrado en sus otros proyectos laborales, pero, lo que más llamó la atención de Andrea Janeiro, fueron las palabras que la cómica pronunció acerca de su despido.

"Estoy tan feliz con mi vida que pienso que según me dijeron me querían aquí y yo estoy donde se me quiere. Donde no se me quiere, me voy. Así es la vida", aseguró de manera tajante, haciendo referencia al espacio presentado por Jorge Javier Vázquez.

Pero, a pesar de estas duras palabras, la televisiva aseguró que lo que más le molestó fue salir por la puerta de atrás y sin la posibilidad de despedirse de sus compañeros de trabajo.

"Lo que más me dolió, que no me pude despedir de mis compañeros. Recibí muchos mensajes de ellos", lamentó la invitada.

Antes de finalizar su intervención, la invitada dejó claro que está muy contenta por su regreso y lo comparó con las segundas oportunidades en el amor.

"Tú también eres nuevo como yo, aunque yo en segundas nupcias. Esto es como los matrimonios, a veces se separan y a veces se reconcilian".