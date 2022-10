Andrea Janeiro, preocupada por su madre al descubrir por qué se ha roto el matrimonio

Belén Esteban siempre ha sido la principal defensora de Anabel Pantoja, sobre todo tras la polémica generada con su ruptura.

La de Paracuellos es muy consciente de que su amiga está muy dolida con Sálvamepor el trato recibido y no volverá al programa, al menos por el momento.

Mientras tanto, su ex, Omar Sánchez, hace frente a su propio drama amoroso. Tras haber comenzado un breve romance con Raquel Lozano, se daba cuenta de que la relación no funcionaba y el canario tomaba la decisión de entrar en Pesadilla en el Paraíso.

En el reality, Sánchez se quedaba prendado de una de sus compañeras, Marina Ruíz, a la que llegaba a declararse públicamente.

De hecho, tras la expulsión de la joven, aseguraba que se dormía pensando en ella y con su sudadera.

"Estoy en esos sentimientos, me queda poquito para que siga habiendo esos sentimientos. No sé qué me pasa que me tienes completamente loco", confesaba el 'Negro'.

Desde plató, Marina se veía incapaz de controlar la sonrisa al escuchar las palabras que tanto tiempo llevaba esperando.

Y es que tienen muchos planes de pareja fuera del reality, entre los que se encuentra conocerse un poco más e irse de viaje. Todo con el objetivo de "disfrutar de nosotros y seguir el camino tan bonito que hemos empezado aquí".

La que no está nada feliz es Raquel Lozano, que entraba al reality dispuesta a ir contra Omar con el corazón roto.

La televisiva considera que el canario la ha utilizado e incluso llegaban a protagonizar una gran bronca.

Ante esa situación tan complicada, el ex de Anabel Pantoja se planteaba incluso abandonar. Y es que él mismo reconocía que la entrada de Raquel le había trastocado. "No sé, nunca pensé que algo así pudiese pasar", se lamentaba.

Belén Esteban alucina con la declaración de amor de Omar Sánchez

Justo por eso, Omar se ha animado a desvelar por fin los verdaderos motivos que le llevaron a romper su relación con Raquel.

"No tengo la misma ilusión por ti que la que me despierta Marina, ¿me entiendes? No se me puede crucificar por haberme enamorado de una tía", trataba de hacerle entender.

"Raquel, yo no la traía en mente. Una persona que yo he conocido aquí, que me ha salido enamorarme de ella, que me ha sacado unos sentimientos que no me salieron por ti....", explicaba a la gran hermana, que sigue sin dar crédito.

Y, a continuación, sentenciaba por completo su breve noviazgo. "Tú sabes que yo me voy cansando de tanto 'Anabel, Anabel'", le reprochaba.

Al parecer, Lozano estaba más preocupada de que el canario pudiese volver con su ex, que de conocerle realmente. "Tú sabes perfectamente que yo soy buena persona", aseguraba.

Una actitud que muchos aplaudían desde plató, sobre todo por la sinceridad que ha mostrado cuando no estaba obligado a dar explicaciones.

El 'Negro' ha dejado muy claro que quiere dejar atrás de una vez los problemas que tenía fuera y busca seguir disfrutando al máximo de la experiencia. "Quiero luchar y no me quiero cortar por nadie. Quiero ser feliz yo", anunciaba con orgullo.

Al mismo tiempo que Anabel Pantoja ya ha dado por finalizadas sus interminables vacaciones junto a Yulen Pereira.

Entre los próximos movimientos de la sobrinísima podría encontrarse mudarse por fin junto a su novio. "Voy a tener mi casa en Canarias, pero si tengo que moverme a Madrid por él, lo voy a hacer", prometía en Honduras.

Y dados sus compromisos profesionales, puede que ese momento esté más cerca que nunca.