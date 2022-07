Andrea Janeiro le confirma a Miguel Marcos que ya ha sucedido

En los últimos meses, Andrea Janeiro ha experimentado un sinfín de situaciones que han marcado un antes y un después en su vida. La buena noticia que recibió hace poco fue que ya se había convertido, nuevamente, en hermana mayor tras el nacimiento del pequeño Hugo.

Y es que desde que la joven descubrió que su padre, Jesulín de Ubrique, iba a tener un nuevo bebé con María José Campanario, su felicidad aumentó considerablemente. Sobre todo tras pasar una época dura por el accidente que había padecido su madre, Belén Esteban.

El pasado mes de abril, la mujer de Miguel Marcos sufría una caída aparatosa en directo en Sálvame. En este preciso instante, la de Paracuellos fue trasladada en ambulancia debido a los fuertes dolores que sentía en una pierna. Asimismo, como se temía la madre de Andreíta, se acabó rompiendo la tibia y el peroné.

| Mediaset

Inmediatamente fue operada de urgencia y no se supo nada más al respecto. Pese a que los espectadores no conocían cómo iba evolucionando el estado de salud de la colaboradora, los amigos de la empresaria no dudaban en mantener el contacto con ella.

Tras meses de silencio, Miguel Marcos y Andrea Janeiro han visto que, tras la exclusiva de Belén, un conocido periodista ha lanzado un mensaje a la tertuliana.

La disculpa de un profesional de Telecinco a Belén Esteban

No cabe duda de que tanto Andrea Janeiro como Miguel Marcos han vivido una época especialmente dura por el accidente que sufrió Belén. Eso sí, todo apunta a que la colaborada está decidida a superar este duro bache que ha atravesado y, con el objetivo de desahogarse y pasar página, ha dado una exclusiva.

Semana ha sido la afortunada de entrevistar a la madre de la joven tras el incidente. La de Paracuellos aparecía en la portada de la revista, donde se sinceraba como nunca sobre cómo se encuentra. "Han sido los peores meses de mi vida, de verdad, nadie se imagina lo que he pasado", empezaba diciendo.

"Lo he pasado fatal. Me bloqueé, no quería ver a nadie, ni comer, ni hablar... Me hundí", explicaba.

"He estado peor de la cabeza que de la pierna", ha admitido rompiendo a llorar. Por esta razón, ha comunicado que está yendo al psicólogo porque "así no podía seguir viviendo”. “Estaba cabreada con el mundo, con mi familia, con mis amigos, con mis compañeros, con mis jefes, conmigo misma".

Tras esta dura entrevista, un reconocido presentador de Telecinco ha querido dedicarle unas palabras en directo. Así es, nos estamos refiriendo a Joaquín Prat, que ha aprovechado su intervención en El programa de Ana Rosa para disculparse con la empresaria.

| GTRES

"Una cosa muy breve. Belén, te pido mil disculpas. No me he interesado por ti ni una sola vez desde que tuviste el accidente en el plató", empezaba diciendo.

"Quería hacer públicas mis disculpas porque es verdad que Belén y yo no somos amigos, no somos íntimos. Sí le tengo un cariño especial y no la he llamado ni una sola vez. Te pido perdón y espero verte pronto", confesaba al respecto.

Lo cierto es que seguramente Andrea Janeiro y Miguel Marcos se habrán quedado estupefactos tras escuchar las palabras de Joaquín Prat. Por otro lado, no nos cabe la menor duda de que la de Paracuellos le ha agradecido el gesto que ha tenido su compañero de profesión.

La madre de Andrea Janeiro reaparece públicamente por todo lo alto

Sin duda alguna, la vuelta de Belén Esteban a los medios ha dado mucho de que hablar en las últimas horas. Y es que hace unos días, la madre de Andrea Janeiro acudía, acompañada por Miguel Marcos, al concierto de Rosalía en Madrid.

De hecho, ya se puede comprobar que la de Paracuellos ha pasado página porque disfrutó como nunca de la velada y, sobre todo, de la música de la exitosa cantante. Además, tampoco perdió la oportunidad de posar con su amiga tras el concierto.

Por otra parte, Belén tiene que estar de buen ánimo en el día de hoy, 21 de julio. Y es que la ex de Jesulín está de celebración por, nada más y nada menos, el 23 cumpleaños de su hija Andrea Janeiro.

Asimismo lo ha compartido en sus redes sociales, donde le ha dedicado un emotivo mensaje. "Hoy es el cumpleaños de mi niña, 23 años. Lo que más quiero en mi vida, lo mejor que tengo, solo puedo dar gracias a Dios de la hija que tengo", escribía emocionada.