Andrea Janeiro, inquieta al descubrir el delicado futuro del hijo de Miguel Marcos

Andrea Janeiro ha conseguido algo completamente imposible: ser una persona anónima y estar lejos del panorama mediático. Pertenece a la familia más famosa del corazón, pero no quiere saber nada de la popularidad y se ha retirado antes de empezar. Es imposible dejar de hablar de ella en ciertas situaciones, pero todos los comentarios son muy favorables.

Andrea Janeiro, tal y como explica la periodista María Patiño con otros rostros conocidos, tiene relevancia pública. Belén Esteban posó con ella en la portada de una revista muy conocida cuando era un bebé, de hecho es famosa desde antes de nacer. El público quiere saber cómo ha vivido los conflictos familiares, pero la joven no dará ninguna entrevista.

| Europa Press

Andrea ha tenido ciertas diferencias con su padre, aunque ya está acostumbrada porque ha encontrado un sustituto perfecto: Miguel Marcos. El conductor de ambulancias ha ayudado a su hijastra en todo lo posible, su intención es que sea feliz y que cumpla sus sueños. Él también tiene: quiere tener un hijo con Belén, aunque el futuro de este niño es realmente delicado.

Andrea sabe que su madre tenía ganas de quedarse embarazada, de hecho lo ha estado intentando durante mucho tiempo. Lo hizo por el método tradicional y no dio resultado, así que ya es demasiado tarde y tendría que ponerse en manos de especialistas. La colaboradora se ha echado para atrás porque sabe que tiene muchos asuntos pendientes.

Miguel Marcos quiere ser padre, a pesar de que ejerce como tal con Andreíta, pero le gustaría tener un bebé que fuera solo suyo. Belén Esteban reconoció que estaba “perezosita” con el asunto porque veía demasiadas complicaciones en el camino. Esto no ha servido para callar los rumores, siguen sonando con fuerza porque los seguidores de la tertuliana no han perdido la esperanza.

Andrea Janeiro ha encontrado a alguien especial

Andrea se ha llevado bien con todas las parejas de su madre, pero con Miguel tiene una relación mucho más especial. Son una familia y estaría encantada de ampliarla, quiere tener un nuevo hermano, aunque parece una tarea imposible. El futuro es bastante complicado porque el matrimonio, al menos por lo que contó Belén, ya no está tan ilusionado.

| GTRES

La madre de Andreíta explicó que pretendía quedarse en estado “de la forma natural” porque sabía que su marido sería feliz con un bebé. “Yo quería porque sé que a Miguel le hacía mucha ilusión, pero yo ya tengo una hija. Tengo casi cincuenta años y encima mi problema del azúcar, son muchas cosas y sería un embarazo de riesgo”.

La hija del torero acaba de tener un nuevo hermano, se llama Hugo y, según la periodista Paloma García Pelayo, “está loca de contenta”. El niño de María José Campanario y Jesulín de Ubrique es un misterio, pues ningún medio ha podido fotografiarle. La odontóloga va a cuidar mucho su privacidad porque no quiere que sufra lo mismo que su hija Julia, quien recibe ataques de forma constante.

Andrea Janeiro siempre ha creído a Miguel

Andrea sabe que su madre tuvo ciertas diferencias con Miguel Marcos hace unos años, pero todo forma parte del pasado. En 2015 atravesaron una pequeña crisis porque Belén se fue a Gran Hermano VIP y la relación se resintió. Andreíta siempre creyó que los sentimientos del conductor de ambulancias eran sinceros, tenía claro que era de confianza.

Janeiro estaría encantada de tener un nuevo hermano, pero de momento el proyecto está aparcado. “Si llega bien y si no también”, comentó la ex de Jesulín hace unos meses. La noticia generaría un auténtico caos, pero de momento parece que no se hará realidad.