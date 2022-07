Andrea Janeiro, impactada por la decisión que ha tomado su madre después del embarazo

Andrea Janeiro sabe que su madre estaba deseosa de volver al lugar donde se siente más cómoda a la hora de trabajar. Estamos hablando de Telecinco y más concretamente del plató de Sálvame.

Lo cierto es que Andrea Janeiro era consciente de que la colaboradora estaba muy cansada tras quedarse encerrada en casa durante tanto tiempo. El motivo, su larga recuperación tras el grave accidente que sufrió en el plató de Sálvame el pasado 25 de abril.

La accidentada no veía la hora de regresar al que ha sido su programa de los últimos 13 años. Y lo hacía por todo lo alto y como todo un icono de Telecinco se merece.

El caso es que la familiar de Andrea Janeiro llegaba a las instalaciones de Mediaset en Fuencarral en un coche descapotable. Un vehículo que obviamente no conducía la madrileña, ya que sigue recuperándose de la operación de tibia y peroné desde hace casi dos meses.

Andrea Janeiro, en shock tras conocer la decisión definitiva de su madre

La princesa del pueblo reaparecía muy emocionada en la puerta de Telecinco y ahí la esperaban tanto Adela González como el resto de colaboradores que habían sido convocados para este martes 26 de julio.

"Se me han hecho muy largos. Te emocionas porque ves a mucha gente que hace tiempo que no ves. He llorado y me he emocionado, soy muy llorona. No he estado bien y ahora quiero mirar hacia adelante, no mirar hacia atrás", confesaba visiblemente emocionada.

Si hay algo de lo que tenía ganas Belén nada más llegar era hablar de todos los temas que no ha podido desarrollar en un plató por esa inoportuna caída.

Aunque eso sí, desde el primer minuto ha dejado claro habría un tema tabú que no iba a tocar por nada del mundo. Un asunto que atañe de forma directa a su hija, Andrea Janeiro.

Andrea Janeiro consigue que no hable de ello nunca más

Nada más entrar en el plató, y tras recibir el caluroso aplauso del público presente en la tarde de ayer, Belén se ha puesto manos a la obra. La madrileña ha comenzado su reaparición en Sálvame hablando de diferentes temas de actualidad del mundo del corazón que han sido noticia en estos últimos tres meses.

A Belén le han tocado los temas de su amiga Anabel Pantoja, del alegato de Isabel Pantoja o la crisis de Ortega Cano y Ana María Aldón. También tenía que hablar del nacimiento del nuevo hijo de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, el pequeño Hugo.

Belén lo tiene claro y nadie la hará cambiar de opinión

A pesar de hablar sin tapujos de todos estos temas que le han presentado desde la dirección del programa, uno no le ha gustado. Y es el que tiene que ver con la figura de su ex, que lo ha dejado a un lado.

No quiso referirse al padre de Andrea ni a la odontóloga. "No quiero hablar de Jesulín de Ubrique ni de María José Campanario, sé que a ellos les gusta ni a más gente, y me debo a una persona. Me alegro mucho de que estén felices. Quiero que ellos estén contentos y bien", sentenciaba.

A pesar de las presiones de Adela para que hablase largo y tendido sobre este tema, los intentos de la vasca han sido en vano.

Belén tomó la decisión de negarse hablar más del padre de su hija. Y se remitió a las palabras que pronunció en el Deluxe el pasado viernes. La tertuliana les deseaba todo lo mejor al matrimonio y solo quería que fuesen felices tras la llegada al mundo de su nuevo bebé.

