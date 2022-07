Andrea Janeiro le dice basta a su madre al quedarse sin lo que más quería

Andrea Janeiro se encontraba este martes con los nervios a flor de piel porque ayer tenía una cita ineludible con una de sus cantantes preferidas. Y es que su ídolo daba un concierto en el centro de Madrid ante miles de personas.

Andrea Janeiro le había dicho a su madre que le acompañase al concierto de Rosalía, artista por la que siente predilección desde que saltó a la fama hace cuatro años.

El caso es que la madrileña, aunque continúa con su recuperación de la operación de tibia y peroné de hace apenas dos meses, no se quiso perder el evento. Acudió al WiZink Center de Madrid junto a Miguel Marcos, su marido, y su hija Andrea Janeiro.

Además, también estuvo acompañada por una buena amiga de la colaboradora, como es Rocío Martín Vázquez, quien trabaja con ella en Sálvame desde hace años. El concierto suponía la reaparición pública de Belén Esteban tres romperse la pierna accidentalmente hace tres meses en el plató de Sálvame.

La colaboradora se va de concierto con su hija Andrea

A la llegada al céntrico pabellón, vimos a Belén ataviada con una protección en su pierna derecha. E iba agarrada a un par de muletas con las que podía desplazarse no demasiado deprisa.

Andrea Janeiro estaba excitada por poder contemplar un nuevo concierto de Rosalía y disfrutó de lo lindo en compañía de su familia, y especialmente de su madre. A ella apuntaban todos los focos debido al maltrecho estado físico que todavía arrastra la 'princesa del pueblo'.

Por otro lado, pudimos comprobar cómo Belén Esteban publicaba un 'Instagram Live'. Mostraba a sus miles de seguidores lo que estaba sucediendo en el concierto de la cantante catalana. Una artista que hizo las delicias de todos los fans que acudieron al Wizink Center y que abarrotaron el pabellón madrileño.

La hija de Jesulín, enfadada con su madre tras ver a Rosalía

Al final del concierto, Belén Esteban tenía un objetivo a pesar de que su estado físico no le permitía hacer muchas cosas.

Y es que la tertuliana de Telecinco entró al backstage para saludar a Rosalía después de un exitoso concierto que ha demostrado la magnitud de la artista española. Ha sorprendido, incluso, a nivel internacional en los últimos años y su carrera promete auparla a unas mayores cotas de las que ya ha conseguido.

El caso es que Belén se fotografió con Rosalía y la imagen se ha hecho viral en pocos minutos. A la que no hemos visto junto a la artista española es a Andrea Janeiro. No sabemos si ha podido acceder a ese lugar para tomarse una foto con su mayor ídolo en el mundo de la música.

Además de Belén Esteban, al citado concierto acudieron numerosos invitados famosos. Unos VIP que no dejaron de disfrutar de un evento que está dando mucho de que hablar en las últimas horas.

Andrea Janeiro se queda sin foto tras el concierto

En la zona VIP, estuvieron la esposa de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, quien acudió con sus hijos y su hermana Ivana. Lo cierto es que la influencer se mostró muy sonriente durante todo el evento.

También pudimos ver a Pedro Almodóvar, al motorista Marc Márquez e, incluso, al propio novio de Rosalía, Rauw Alejandro. Ni corta ni perezosa, Belén Esteban se tomó varias fotos tanto con Almodóvar como con Márquez y con la pareja de la artista catalana.

A Andrea Janeiro no la hemos visto fotografiada, posiblemente, porque no he querido mostrarse y ha preferido pasar desapercibida. Hablamos de un evento en el que el mayor interés lo generaba su madre y el estado de salud en el que se encuentra actualmente.