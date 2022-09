Andrea Janeiro descubre qué pasó al morir su abuelo y dónde estuvo Belén Esteban

Andrea Janeiro ha visto a su madre ser una de las grandes protagonistas en el programa de este lunes en Sálvame.

Belén era preguntada por aquella famosa bronca con Paz Padilla a cuenta de las vacunas del coronavirus, que acabó con el despido de la gaditana.

“Cuando aquí pasa la movida, mucha gente no fue legal. Y yo me vi sola”, ha empezado diciendo. “Se montó por la que se montó, respeto que cada uno diga lo que quiera del covid. Yo no soy ejemplo de nada, pero mi marido lo ha vivido al 100% y aquí pasaron una serie de cosas. Yo di mi opinión y ella la suya”, ha dejado claro nuevamente en plató la progenitora de Andrea

Y es que la gaditana volvió por sorpresa a Telecinco el pasado fin de semana y fue entrevistada en Ya es verano. Horas más tarde, la madre de Andrea Janeiro afirmaba que está feliz por la vuelta de Paz.

Andrea sabe cuál es la relación con Paz Padilla tras el incidente

"Me alegro mucho. Todo lo bueno que le pase a la gente me alegro. No tengo nada que hablar con Paz. Nos dijimos lo que pensábamos y ya está. Le deseo lo mejor del mundo. Me alegro de que esté feliz con su pareja. De verdad que le deseo lo mejor y no tengo absolutamente nada que decir de Paz. No he vuelto a tener contacto con ella", ha sentenciado de forma rotunda.

Lo cierto es que es manifiesto que la relación entre ambas tras aquel incidente se rompió por completo. Desde aquel día, no se han vuelto a ver, a pesar de las palabras conciliadoras de Belén.

"Yo a ella la admiro. El día que vino a una entrevista después de fallecer Antonio me quedé con la boca abierta. A mí no me han educado así. A mí me da pánico la muerte. Me da pánico que alguien cercano a mí se vaya. Yo no me he preparado para que alguien cercano a mí viva esa muerte así. La admiro por eso. Pero yo quiero vivir la muerte como yo la quiero vivir. Si quiero llorar, voy a llorar", ha sostenido la madrileña.

Andrea se entera del grave episodio de su madre tras morir su abuelo

"Sé que Paz lo ha pasado muy mal, pero ella recibió ayuda. Yo no estoy educada así. Me hubiera encantado que me hubieran educado de otra manera", ha incidido.

"Cuando falleció mi padre, a mí me ingresaron en la UVI por una subida de azúcar que no supe gestionar su muerte. Es un momento muy duro", sostenía.

"Yo respeto cómo ella ha gestionado la muerte de su marido. También hay que respetar a la gente que no lo sabemos vivir así", confesaba Belén ante la mirada atónita del resto de miembros de Sálvame.

Eso sí, pese a aquel rifirrafe, Belén se alegra de que Paz se haya vuelto a enamorar. "Me alegra que tenga pareja. Es una mujer joven. Que digan que ha tenido críticas por tener una pareja me parece fatal", ha dicho.

La bronca que provocó el despido inmediato de Paz Padilla

En 20 de enero de 2022, Paz y Belén se enzarzaron de tal manera en plató a cuenta de las vacunas que la bronca acabó lo peor posible. "Yo solo quiero aclarar la situación en la que me he visto metida y que yo no estoy en contra de las vacunas. Al contrario", alegaba Paz.

Tras los reproches de Belén, la presentadora afirmaba que el vídeo en el que aparece diciendo que las vacunas "no valen para nada", está "manipulado".

Viendo que la de Paracuellos insistía en sus críticas hacia ella, Paz Padilla abandonó el plató. Ese fue su último día ante las cámaras de Telecinco, hasta el pasado domingo 11 de septiembre.