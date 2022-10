Andrea Janeiro descubre el estado real de su abuela y admite que no hay solución

Andrea Janeiro sigue sin querer aparecer en pantalla. La pequeña lo tenía muy claro desde que tuvo uso de razón y, a diferencia del resto de famosos, ella no ha seguido el camino de su madre. Su sueño es estudiar un máster y trabajar detrás de las cámaras.

Por el momento, Andrea ha cumplido a rajatabla sus deseos, ocultándose de todas las maneras de los focos. Sin embargo, no siempre lo consigue y por eso es hoy una de nuestras protagonistas. La joven lo fue hace unos días por culpa de su novio, hoy lo es por su abuela.

¿Qué ha pasado con Carmen y por qué la hija de Belén Esteban está sorprendida?

Andrea Janeiro se queda de piedra

A pesar de que la joven Andrea siempre ha querido guardar silencio ante las cámaras, los medios de comunicación han terminado enterándose de todo. Belén Esteban trabaja en televisión y es inevitable que, en varias ocasiones, la nombre en directo.

Esto no es un problema para la estudiante, pero sí que su madre cuente en plató cuándo discuten (no suele ser muy habitual en la casa de la colaboradora). Esta vez, Andrea no es protagonista por unas declaraciones en plató. Es objeto de todos los titulares después de que su madre colgara un vídeo del que todo el mundo está hablando.

| Trendings

Tras la pandemia, Belén Esteban se hizo fan de colgar fotografías y vídeos a sus redes sociales. Esta vez, no se trata de ninguna con Miguel Marcos, a quien en esta red social ha dedicado muchos gestos de amor.

Esta vez, ha compartido un vídeo en el que ha dejado muy claro lo mucho que quiere a su madre Carmen. Con motivo de su cumpleaños, Belén se ha grabado con ella y, aprovechando el piloto rojo de la cámara, le ha felicitado.

En él le afirma de lo mucho que la quiere además de hablarle de sus hermanos, de sus nietos y de sus yernas. Un vídeo especial que no solo ha enternecido a los seguidores de la tertuliana, también a Andrea Janeiro.

Andrea Janeiro se da cuenta de todo

El vídeo ya tiene muchas visualizaciones y es que la madre de la colaboradora arrasa por donde pasa. Carmen ha estado apoyando a su hija siempre que lo ha necesitado y, desde que nació, guarda muy buena relación con Andreíta.

La joven ha sido la que se ha dado cuenta del estado actual de su abuela. Carmen, a pesar de cumplir 79 años, se encuentra en muy buenas condiciones. Todo un alivio para la familia que desea estar con ella durante muchos más años.

El otro motivo por el que Andrea es protagonista

Desafortunadamente, Andrea Janeiro no solo es protagonista de los medios esta semana por el cumpleaños de su abuela. También lo es por su novio, Dabiel Wozza. Poco o nada se sabe del joven y eso tiene en vilo a todos los medios de comunicación.

Ni siquiera la propia Belén Esteban habla de él, algo que llama excesivamente la atención. Se sabe que el joven guarda muy buena relación con la familia, pues vino a España a disfrutar del verano.

| Redes sociales

Así lo mostraba la revista Lecturas en exclusiva, publicando una imagen de la joven con su novio paseando por las playas de Benidorm. Sea como fuere, Andrea Janeiro está disfrutando de una de las mejores etapas de su vida. Con su familia, la relación va viento en popa, su abuela goza de salud y vive días de pasión con su novio.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón