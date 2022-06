Andrea Janeiro confirma que los rumores sobre Miguel Marcos eran ciertos

Andrea Janeiro está viviendo un momento bastante complicado en su vida después de que su madre tuviese la peor de las suertes mientras trabajaba una tarde más en Sálvame.

Andrea Janeiro, que siempre ha estado al lado de su madre en los peores momentos de la de Paracuellos, atravesaba por una plácida época. Y es que todo le iba sobre ruedas a la joven, hace unos días daba la bienvenida a su hermanito Hugo.

Era feliz con su pareja actual, Daniel, y su madre no le daba mayores problemas cuando se refería a su padre, Jesulín de Ubrique, en el plató de Sálvame.

Belén Esteban llevaba una temporada muy tranquila, intentando alejarse de las polémicas que, desde su programa, querían enfrentarla una vez más con el padre de su hija y la Campanario. El caso es que Belén sufrió una aparatosa caída durante una prueba, como si se tratase de una superviviente más, allá por finales de abril.

Andrea Janeiro confirma que los rumores sobre él eran reales

La madre de Andrea Janeiro tuvo la desgracia de romperse la tibia y el peroné después de una mala caída. La madrileña lamenta cada día haber sufrido ese revés cuando ve en qué estado se encuentra actualmente.

Y es que aunque Belén se operó satisfactoriamente de estas roturas, ahora no se vale por sí misma. Tiene que estar siempre ayudada por su marido, por alguna de sus amigas y cómo no, por su querida hija, Andrea Janeiro.

Aunque ella sabe que ha pasado dos de los peores meses de su vida, el final del túnel negro en el que se metió por mala suerte está más cerca.

Belén Esteban saca del cajón algo que atañe a su marido

Sabe que después del verano estará casi recuperada de su grave lesión. Y que, aunque ahora echa de menos la televisión, no debe dar un paso en falso para que su pierna vuelva a ser la que era. La realidad es que sus fans quieren verla recuperada y dando espectáculo, como ha hecho siempre en Sálvame.

Entre la rutina de Belén de sesiones de recuperación y muchos momentos de aburrimiento, como confesó hace unos días, la madrileña pasa sus días. A su vez, se entretiene publicitando su marca de gazpacho y salmorejo Sabores de la Esteban. También lo hace rebuscando en su galería de su teléfono móvil algunas fotos que la hacen emocionarse por momentos.

Una imagen que ha publicado en sus 'stories' ha sido una de las más emotivas que ha encontrado durante estos días de recuperación en su casa de Paracuellos.

Nos referimos a la foto en la que aparece junto a su marido Miguel Marcos en el día de su boda. Y es que hoy, 22 de junio de 2022, se cumplen tres años del día en el que contrajeron matrimonio la colaboradora de Telecinco y el conductor de ambulancias.

El emotivo recuerdo de Belén tras tres años casados

"22 de junio de 2019", así rezaba el texto que ha escrito Belén junto a una fotografía de uno de los días más felices de su vida. Además, junto a la foto con la que celebra sus tres años de casados, la madrileña ha puesto una de sus canciones preferidas, I don’t want to miss a thing, del grupo Aerosmith.

"No quiero cerrar mis ojos, no quiero dormirme, porque te echaría de menos, baby. No quiero perderme nada porque incluso cuando sueño contigo, el sueño más dulce nunca lo haría", dice el tema.

"Todavía te echo de menos y no quiero perderme nada", reza la letra de esta canción que emociona tanto a la mujer de Miguel Marcos.