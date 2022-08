Andrea Janeiro confirma que Miguel Marcos ya no es como todos recordaban

Si hay alguien capaz de conocer a fondo a Miguel Marcos, esa es Andrea Janeiro. La joven, desafortunadamente, no ha tenido una figura de padre desde que nació. Pero el conductor de ambulancias ha sabido perfectamente ocupar ese hueco.

Con él todo son risas, tranquilidad y seguridad. Sin embargo, en las últimas semanas, la hija de Belén Esteban ha visto un cambio radical en el conductor de ambulancias. Una transformación que no comparte Andrea Janeiro y que le ha hecho estar en alerta.

Andrea Janeiro está en alerta

La persona más importante para Belén Esteban es Andrea Janeiro. La de Paracuellos ha intentado siempre proteger a su pequeña de las cámaras, aunque en alguna ocasión no ha sido posible. Con aquella mítica frase “Andreíta cómete el pollo”, la joven se convirtió desde muy pequeña en el objeto de las cámaras.

Esto, a medida que pasaba el tiempo fue mellando en ella. Tanto, que llegó a pedir expresamente a su madre no volver a saber nada de las cámaras. Si hay algo que Andrea ha tenido claro desde pequeña es que jamás se dedicará a sentarse en un plató de televisión y cobrar dinero por ello.

Una decisión de la que se enorgullece Belén Esteban y de la que, en más de una ocasión, ha presumido. Andrea ahora está centrada en sus estudios, de los que se graduó recientemente.

Se conoce que ya ha terminado la carrera, pero se rumorea que próximamente continuará su formación realizando un máster. Esto, como es evidente, ha sido vanagloriado por Belén y Miguel, que apoyan a la niña en cualquier decisión que tome sobre su futuro.

No obstante, este buen momento familiar se ha visto afectado. Y la culpa la tiene el conductor de ambulancias, de quien Andrea está empezando a sospechar.

¿Miguel Marcos ha cambiado?

Si hay algo que preocupa a Andrea es que alguien pueda hacer daño a su familia. Por eso, desde hace mucho tiempo, tomaron la decisión de que, los problemas de casa se quedaban en casa.

Tanto Andrea como Miguel no quieren saber nada de cámaras de televisión. Siempre han defendido el anonimato y llevan fatal que algo de su vida personal se filtre a la prensa. Sin embargo, en los últimos días, Andrea ha visto un cambio en Miguel.

En primer lugar, por el mensaje que mandó a Belén Esteban el primer día de trabajo de esta tras recuperarse de su rotura de tibia y peroné. "Quiero dedicarte unas palabras a ti, mi mujer, que siempre me has apoyado en cualquier aspecto de mi vida. En estos momentos tan difíciles que estás atravesando siempre he estado, estoy y estaré a tu lado porque eres el pilar fundamental de mi vida.”

“Solo quiero tu bienestar, juntos superaremos cualquier momento”, escribía en su perfil de Instagram. Estas palabras, como era de esperar, se convirtieron en trending topic. Fue tal el impacto, que el mensaje terminó llegando al plató de televisión, haciendo llorar a Belén Esteban.

Andrea comprendió que este mensaje de Miguel gritando al mundo que quiere a su madre era importante. Mantener anímicamente bien a Belén para recuperarse del todo es fundamental.

Sin embargo, Andrea no comparte que Miguel acceda a compartir imágenes en redes sociales. Él siempre ha sido muy cauto para eso. Sin embargo, en las últimas horas una foto suya dando un beso a su madre se ha convertido en viral.

Con esta fotografía la prensa ha descubierto que se encuentran de vacaciones, descansando. Algo que no ha hecho ninguna gracia a Andrea Janeiro.

Sea como fuere, está claro que la familia sigue más unida que nunca y que, a pesar de los rifirrafes y diferencias de opinión, se quieren más que a nada.