Andrea Janeiro confirma que su padre ha dejado a María José Campanario

Andrea Janeiro es famosa desde antes de nacer porque pertenece a la familia más carismática de la prensa de corazón. Su madre se convirtió en un rostro popular hablando de ella, lo que le hizo ganarse el apodo de “princesa del pueblo”. Belén Esteban no se cansó de denunciar que María José Campanario supuestamente no era agradable con su pequeña.

Andrea Janeiro ha tenido ciertas diferencias con su padre, pero actualmente disfruta de una relación fantástica con él. Se han reconciliado y pasan tiempo juntos siempre que pueden, justo lo que Belén Esteban lleva pidiendo desde que empezó a trabajar en televisión. Jesulín de Ubrique está atravesando un momento personal estupendo, por eso, ha tomado una decisión importante.

Andrea ha confirmado, gracias a las fotografías que han salido publicadas, que Jesulín ha dejado en casa a María José Campanario. El torero ha vuelto a las plazas por todo lo alto, pero no quería que su mujer fuera testigo de lo que iba a suceder. La odontóloga ha optado por renunciar a la popularidad, sabe que hay situaciones que debe evitar porque son contraproducentes.

Andrea nunca le ha guardado rencor a Jesulín, por eso, cuando él decidió recuperar el tiempo perdido ella no le puso ningún impedimento. Quiere lo mejor para su familia, nunca ha dado ningún problema y se ha convertido en el miembro más respetado del clan. Se ha ganado el respeto de la prensa, pues siempre ha mantenido una actitud prudente y educada.

Janeiro sabe que su padre ha dejado a María José Campanario por unos días para visitar una plaza de toros que le estaba esperando. Los críticos aseguran que está en plena forma y que sigue siendo un profesional de primera categoría. Es el diestro más famoso de los años 90, pero, en la actualidad, continúa teniendo una legión de fans dispuesta a darlo todo por él.

Andrea Janeiro respeta a María José

Andrea es una de las jóvenes más famosas de la prensa del corazón porque su madre lleva hablando de ella desde que nació. Siempre se ha contado que María José Campanario tenía celos de ella, por eso, no disfrutaban de una relación fluida. La odontóloga entró en varios programas de televisión desmintiendo los rumores y dejando claro que sus intenciones eran nobles.

María José se ha ganado el cariño del público con el paso del tiempo, pues ha demostrado ser una mujer completamente independiente. No necesita la ayuda de nadie para seguir adelante, por eso, no le importa lo que digan de ella en la prensa del corazón. Ha dejado a su marido solo en su regreso a las plazas, pero ella tiene un buen motivo: no quiere llamar la atención.

Andreíta nunca se ha pronunciado sobre los rumores que afectaban a la mujer de su padre y ya forman parte del pasado. No tiene en cuenta lo que pudo suceder o lo que dice su madre que sucedió, porque a ella solo le importa estar en paz. Tiene muy buena relación con su hermana Julia, por eso, siempre ha respetado el papel de Campanario.

Andrea Janeiro nunca perdió la esperanza

Andrea ha tenido muchas oportunidades de ganar dinero gracias a sus apellidos, pero ha pensado que lo mejor es mantenerse al margen. Siempre ha sabido que Jesulín de Ubrique entraría en razón en algún momento, por eso, no ha tenido en cuenta ciertos acontecimientos. Belén Esteban asegura que el torero no trata a Andreíta igual que al resto de sus hijos, pero la joven no es rencorosa.

María José también retomará pronto su carrera profesional, pues no quiere que nadie le acuse de aprovecharse de su marido. Cuando termine su baja de maternidad volverá a la clínica en la que estaba ejerciendo. De momento, está centrada en el cuidado de su bebé, un niño llamado Hugo del que no se conoce absolutamente nada.