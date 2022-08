Andrea Janeiro confirma que la deslealtad se ha producido en mitad del embarazo

Andrea Janeiro, famosa desde la cuna, ha logrado algo que parecía prácticamente imposible: desvincularse de sus apellidos. No quiere aprovecharse de la popularidad de su familia, por eso se marchó fuera de España cuando cumplió 18 años. Le ofrecieron posar en la portada de una revista a cambio de una cantidad suculenta, pero tenía claro que no iba a dar el paso.

Andrea Janeiro sabe que muchos miembros de su familia han imitado sus movimientos, como por ejemplo su tío Víctor. El hermano de Jesulín ha ganado mucho dinero en televisión, pero en un momento dado pensó que lo mejor era apartarse del medio. Ahora ha regresado con fuerza porque va a ser concursante de Pesadilla en el Paraíso, pero ahí no queda la cosa.

Andrea ha confirmado que su tío debe resolver un problema bastante serio: le han acusado de ser desleal durante el embarazo de su mujer. Supuestamente se intercambió mensajes subidos de todo con una influencer llamada Irene que ahora quiere contarlo todo. Ha acudido al plató de Ya es verano y ha aportado pruebas para demostrar que su testimonio es real.

“Han pasado más de tres años de conversaciones. A mí no me gustaría que me lo hicieran. Me da más pena por ella porque no creo que nadie merezca enterarse de una infidelidad de esta manera”, desliza Irene.

Andrea prefiere estar al margen de los escándalos familiares y nunca hablará porque no se siente cómoda delante de las cámaras. Prefiere estar detrás, de hecho trabaja de técnico de sonido y se ha formado en una de las mejores universidades de Europa. Le ha costado mucho ser una persona anónima y no va a renunciar a este privilegio por lo que supuestamente ha hecho Víctor.

Janeiro sabe mejor que nadie que la fama es un arma de doble filo, por eso ella decidió no correr riesgos. Sabe que tiene muchos seguidores, pues se ha ganado el respeto de todos, pero prefiere no conocer a sus detractores. De momento seguirá en la sombra, a pesar de que es imposible omitir su presencia en determinados escenarios.

Andrea Janeiro descubre que más mujeres dicen lo mismo

Andrea, según ha contado su madre en los platós de Telecinco, ha tenido ciertas diferencias con su familia porque recibía un trato distinto. Sin embargo, con Beatriz Trapote siempre ha tenido una conexión especial, pues la periodista le mantenía informada de todo. Cabe la posibilidad de que Andreíta esté preocupada por ella después de lo que han contado en Ya es verano.

Janeiro, gracias a los mensajes que ha aportado la presunta amiga de Víctor, ha confirmado que el engaño sucedió en un momento delicado. Supuestamente pasó mientras Beatriz estaba embarazada de su tercer hijo e Irene asegura que puede demostrarlo. No solo ha aportado mensajes, también fotografías que, siguiendo su testimonio, el torero le enviaba para provocar.

La hija de Belén Esteban mantendrá la misma postura que siempre, no tiene intención de entrar en un escándalo que no le corresponde. No sería de extrañar que ayudara a su familia, pero lo hará de forma discreta y no trascenderá ningún detalle. Su comportamiento es excelente, por eso es imposible encontrar a un periodista que hable mal de ella.

Andrea Janeiro ha salido airosa del problema

Andrea detesta ser la protagonista y cuando María José Campanario se quedó embarazada muchos medios pensaron en ella. Pero la joven ha sabido resolver el problema mejor que nadie. Ha estado pendiente del proceso y ningún medio se ha enterado.

Andreíta conoce a su nuevo hermano, a pesar de que no hay fotografías que lo demuestran. Estuvo en el hospital y también se ha preocupado por su madrastra. Muchos famosos deberían aprender de su prudencia, pues demuestra que el que no quiere salir no sale.