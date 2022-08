Andrea Janeiro admite que el divorcio que preocupa a su madre ha terminado fatal

Andrea Janeiro sabe que en su casa, cuando se implican en algo, lo hacen hasta las últimas consecuencias. Tanto su madre, como Miguel Marcos, tiene muy claras sus prioridades en todos los sentidos.

Su vida es una constante de idas y venidas de personas que no saben si se les acercan por verdadera amistad o por interés. Ante este panorama, bastante propio de las personas famosas, es muy importante seleccionar las amistades y las personas con las que se coge confianza.

Sin ir más lejos, la propia Andrea ha tenido que blindar su vida y dejar entrar en ella solamente a personas de su más estricta confianza. Ser hija de Belén Esteban es algo muy goloso para todo aquel que busca una excusa para salir en la tele. Así pues, son contadas las amistades de Andrea y todas desconocidas.

Ella tiene muy claro lo que quiere en la vida y valora mucho más las relaciones profundas y reales, que la superficialidad del micro que te persigue por la calle. Su madre sí ha hecho de la popularidad un medio de vida, pero mantiene a las amigas de toda la vida. La gente que va incorporándose a la vida de Belén tiene que hacerlo por méritos propios y sin intereses ocultos.

Si se entra a formar parte de este círculo íntimo, tienes a la de Paracuellos 'a muerte' contigo. Te defenderá con uñas y dientes hasta las últimas consecuencias, pues eres alguien 'de los suyos'.

Es lo que le está pasando a la madre de Andrea Janeiro con Anabel Pantoja. La sobrina de Isabel Pantoja es uno de los personajes del momento, desde que regresara de Supervivientes ennoviada con Yulen Pereira.

Belén, durante estos últimos meses, ha estado muy limitada por su accidente en la pierna. Andrea la ha ayudado en todo momento y ha visto como, dentro de sus posibilidades, defendía a Anabel desde sus redes. También se ha posicionado a su lado, en todo el proceso de separación y divorcio entre ella y Omar Sánchez.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Televisión

En principio, todo parecía muy civilizado y amistoso, pero con el paso de los días se está demostrando una guerra soterrada cargada de pequeños gestos. El último ha dejado a Andrea sin palabras

Andrea Janeiro alucina con las puñaladas en pleno proceso de separación

Andrea Janeiro sigue de cerca, gracias a su madre, las idas y venidas de Anabel Pantoja. La influencer sale con Yulen Pereira y desde su regreso del reality de supervivencia está disfrutando de unas vacaciones de ensueño.

| Gtres

Tras unos días en Egipto, Anabel y Yulen han viajado hasta Ibiza. La isla con más famosos por kilómetro cuadrado de España, no contará este año con la presencia de Belén Esteban ni de Andrea Janeiro.

Sin embargo, una desagradable sorpresa les aguardaba nada más llegar a la isla. El todavía marido de Anabel, Omar Sánchez, también decidía poner rumbo a la isla y reunirse allí con Raquel Lozano, su nueva novia.

Así pues, en estos momentos, tenemos a Anabel y a Yulen por un lado y a Omar y Raquel por el otro, en la misma isla. Sí, Ibiza es suficientemente grande para que quepan todos, pero que coincidan en algún restaurante o local de moda es más que probable.

Pese a que Raquel defendía ayer que todo era fruto de la casualidad, que Omar corra a irse de vacaciones donde está su ex, no parece ser fruto del azar. La madre de Andrea Janeiro lo sabe y no dudará en defender a su amiga cuando tenga oportunidad de hacerlo.

Ya visitó Sálvame hace unos días, para demostrar que la recuperación va viento en popa y salió hace también unos días para informar de la graduación de Andrea. Su vuelta al espacio televisivo transcurrirá en paralelo a la de Anabel, que también quiere agotar agosto antes de volver a la rutina.