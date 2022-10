Anabel Pantoja y Yulen Pereira confiesan qué pasa con su primer hijo y piden ayuda

Anabel Pantoja y su pareja, Yulen Pereira, están mejor que nunca desde que salieron de un reality tan duro como es Supervivientes. Lo cierto es que la pareja de enamorados se muestra cada día más cómplice. Y en sus redes sociales siempre muestran lo unidos que están desde que se conocieron en los Cayos Cochinos.

Hay que recordar que la relación sentimental entre la sobrina de Isabel Pantoja y el esgrimista comenzó al principio de su concurso en tierras hondureñas.

El caso es que la relación se ha afianzado sobradamente desde que la pareja aterrizó en España. Se consolidó desde que empezaron a disfrutar de un verano que ha dejado estampas para el recuerdo.

Ambos son felices. No hay más que ver el rictus de Anabel Pantoja en la última entrevista que ha dado en televisión para saber lo enamorada que está del deportista hispano-cubano.

Anabel Pantoja habla seriamente de su objetivo de ser madre

Y es que Anabel Pantoja tuvo a bien sentarse en Viernes Deluxe la semana pasada. Lo hizo para contestar a todo lo que el programa de Telecinco le puso sobre la mesa y salió airosa de casi todos los temas.

Fue una entrevista en la que Anabel Pantoja se la tomó más en serio que nunca. Y reflejó la felicidad que vive junto a su chico, a pesar de que confesó algo que dejó ciertas dudas sobre su relación.

Y es que ambos no viven actualmente juntos, ya que Yulen sigue entrenando en Madrid y reside en la capital de España. Mientras, Anabel Pantoja va a vivir a caballo entre su querida Canarias y la ciudad madrileña.

"Voy a congelarme los óvulos porque no sé lo que puede pasar en un futuro"

Así las cosas, durante la entrevista a Anabel Pantoja pudimos comprobar una de las grandes sorpresas que dio la misma al desvelar lo que tiene pensado acerca de la maternidad. Y es que tiene un claro objetivo de ser madre, pero ese momento llegará cuando se vea en un estado óptimo para ello.

La prima de Kiko Rivera reveló ante Jorge Javier Vázquez que ha pensado en congelarse los óvulos. "Voy a congelarme los óvulos porque no sé lo que puede pasar en un futuro", ha dicho.

Esta revelación deja claro que Anabel no tiene prisa por ser madre y quiere hacer las cosas con tranquilidad, como así está llevando a cabo con su actual pareja.

Eso sí, la sobrina de Isabel Pantoja no ha querido ser tajante a la hora de desvelar con quién quiere tener a su primer hijo. "Ya sea con Yulen o sola", ha sido la frase que ha dejado totalmente descolocado al bueno de Jorge Javier Vázquez.

Anabel atraviesa una etapa de absoluta tranquilidad

Lo cierto es que no sabemos cómo se ha tomado esta decisión el bueno de Yulen Pereira. Y seguramente que no le haya hecho demasiada gracia saber que Anabel Pantoja no ha confirmado que quiere tener un hijo con él.

Con todo, la influencer sevillana mostró una cara muy distinta en una entrevista que parecía que iba a ser realmente difícil para ella. Pero no entró al juego de muchas provocaciones de algunos colaboradores, como Rafa Mora, y apenas subió el tono para aclarar ciertas cuestiones sobre su vida privada.

Anabel vive la etapa más calmada de su vida y no quiere que nada ni nadie le cambie su actitud. Una actitud que varió totalmente desde que vivió la experiencia de Supervivientes, tal y como ella ha reconocido al principio de la entrevista en Viernes Deluxe.

