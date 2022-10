Anabel Pantoja y Yulen Pereira confiesan que no quieren seguir y publican la foto

En los últimos años, Anabel Pantoja se ha ganado un prestigio dentro del mundo de las redes sociales. Asimismo, aunque saltó a la fama por ser la conocidísima sobrina de Isabel Pantoja, lo cierto es que últimamente también la sevillana ha conseguido hacerse de notar como influencer.

Por esta razón, la prima de Kiko Rivera no duda en publicar algún que otro detalle de su frenético estilo de vida. De hecho, en su perfil de Instagram se pueden ver tanto instantáneas promocionando marcas con las que colabora como imágenes de todo lo que hace en su día a día.

Claro está que, al estar constantemente expuesta, y más siendo un personaje tan mediático como ella lo es, Anabel Pantoja siempre tiene que lidiar con ser el foco de atención. Justamente, la excolaboradora de Sálvameha recibido un sinfín de críticas por lo último que ha hecho.

| Instagram

Anabel Pantoja, al límite por las críticas que recibe sobre su físico

Es un hecho que Anabel Pantoja, allá donde pise, de una forma u otra siempre acaba recibiendo miles de críticas. En mayor medida desde que empezó su historia de amor con Yulen Pereira, su compañero de Supervivientes, y dejó atrás la que tuvo con Omar Sánchez, su marido.

A partir de entonces, los comentarios negativos hacia ella aumentaron de manera considerable, algo de lo que la sevillana ha conseguido sobrellevar de cierta forma. Asimismo, casi siempre la influencer pasa por alto dichas críticas que le llegan día tras día a través de todas las redes sociales, pero esta vez ha sido diferente.

Fue ayer, 16 de octubre, cuando la sobrina de la tonadillera publicaba una imagen de ella mostrándose al natural: recién salida de la ducha, sin nada de maquillaje ni ningún filtro. Lo que parecía ser una imagen de lo más inocente, al final, acabó por generar lo inesperado: muchísima polémica.

De esta manera, Anabel Pantoja empezó a recibir una gran cantidad de insultos y ofensas que cargaban contra su apariencia física. Algunos de ellos eran como "no maquillaje, pero rellenos de bótox de ácido hialurónico, cóctel de vitaminas" o "no te pongas más labios, por favor".

Lejos de pasar por alto todas estas críticas, en esta ocasión, la novia de Yulen Pereira ha estallado contra los ataques. Además, también ha salido a aclarar ella misma todos los retoques estéticos que se ha hecho con el paso de los años.

| @anabelpantoja00

"Sí, me he pinchado bótox, y un poco de ácido en el labio", empezaba su discurso. "Creo que cada persona se tiene que sentir a gusto con una misma. Y ya por eso creo que no se deben pasar líneas e insultar como se hace".

Tal y como ella ha escrito, si le continúan llegando estas ofensas, "vamos a acabar mal porque no sabéis el grado de daño que se puede hacer con ciertos comentarios". "Después hablamos de salud mental, y protegernos... (lo triste, que todos vienen de mujeres, por llamarles de alguna manera)", zanjaba.

Todos los retoques estéticos de Anabel Pantoja

Conforme han transcurrido los años, no es ningún secreto que Anabel Pantoja ha recurrido más de una vez a un centro estético para realizarse algún que otro retoque. De hecho, buena prueba de ello es el cambio que ha pegado desde que empezó a dar sus primeros pasos en televisión hasta la actualidad.

Según Sálvamecomentó en su día, la sobrina de la tonadillera se habría gastado un total de 40 mil euros para poder tener el físico que ahora presume. "Se ha puesto bótox, se ha hecho un rejuvenecimiento facial, se ha puesto ortodoncia y relleno de labios. Se ha sometido a una liposucción y a una lipoescultura integral".

"Se ha hecho una marcación abdominal, se ha puesto un anillo gástrico, se ha hecho una mamoplastia (aumento de pecho) y una mastopexia (elevación del pecho)", dijeron por aquel entonces.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón