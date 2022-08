Anabel Pantoja, triste al descubrir cómo será la quimioterapia y qué efectos tendrá

Anabel Pantoja está viviendo un momento muy especial porque ha vuelto a encontrar el amor, pero no todo es tan bueno como quisiera. Nacho Palau, uno de sus grandes amigos en Supervivientes 2022, padece cáncer y tiene que luchar contra la dura enfermedad. La sevillana está muy preocupada, tanto que no ha tardado en ponerse en contacto con él para conocer la verdad.

Anabel Pantoja, haciendo gala de la humildad que le caracteriza, ha usado su poder en las redes sociales para mandarle un mensaje. “A por todas mi niño, tú puedes con esto y más”, ha escrito en sus redes al lado de una fotografía del escultor. La situación es delicada, pero él está animado y sabe que va a acabar con el tumor que le han diagnosticado.

Anabel está triste, sabe que su compañero se merece ser feliz y teme que este nuevo golpe le haya borrado su emblemática sonrisa. Según ha salido publicado, Nacho ya ha comenzado el tratamiento y los efectos no han tardado en llegar, pero eso no es lo importante. Lo que realmente vale es que tiene mucha energía, está animado y sabe que va a derrotar a la enfermedad.

Anabel tiene muy buena prensa, pues todo el que ha coincidido con ella asegura que es una persona comprometida y solidaria. No ha tardado en contactar con el exnovio de Miguel Bosé, pues sabe que le espera una aventura realmente dura. El entorno ha hablado para explicar cómo es el tratamiento, cada vez se conocen más detalles sobre el futuro del valenciano.

Charo Vega, otra de las compañeras de Nacho en Supervivientes 2022, ha reconocido que está “perdidísima” porque no sabe qué hacer. “Es que yo no tengo chats ni redes ni nada de eso, he mandado un mensaje a Lucía Dominguín y no me contestó”. Palau sabe que la preocupación es real, por eso ha hablado con sus amigos para tranquilizar y desvelar lo que está sucediendo.

Anabel Pantoja ayudará en todo lo que pueda

Anabel siempre ha tenido muy buena reputación porque está pendiente de los suyos y siempre que es necesario ofrece su ayuda. Es normal que esté preocupada, aunque debe tener en cuenta los sentimientos del ex de Miguel Bosé: está bastante animado. Charo Vega ha logrado hablar con Cristian Villela, el hombre que actualmente ocupa su corazón, y ha confesado cómo ha sido la conversación.

Pantoja ha descubierto que Charo le ha enviado un mensaje de audio a Nacho y ha obtenido una respuesta de Cristian. “Te está oyendo, ya está en pleno tratamiento. Está muy cansado, pero cuando te ha escuchado la voz se ha reído y ha llorado”, ha explicado el novio del escultor.

La colaboradora sabe que la pauta médica que debe seguir su amigo es estricta, aunque él está dispuesto a asumir las consecuencias. Es un hombre valiente que siempre ha luchado por su felicidad y en esta ocasión no hará una excepción. Su entorno está orgulloso de su fortaleza y las redes sociales se han llenado de comentarios muy positivos.

Anabel Pantoja podría reencontrarse con su compañero

Anabel sabe que Nacho Palau necesita sentirse querido, Charo va a ir a visitarle y es posible que ella también haga lo mismo. En Sálvame aseguran que en ocasiones “se encuentra un poco bajo de ánimo”, pero es debido a los efectos del tratamiento. Realmente está fuerte y tiene claro que va a derrotar a la enfermedad, tal y como hizo su madre hace unos meses.

La exsuegra de Miguel Bosé ha padecido el mismo mal que Palau, pero tiene tanto coraje que todo es un triste recuerdo. Pantoja seguirá de cerca el proceso y estará dispuesta a ayudar en todo lo que sea necesario, es tremendamente generosa. Se ha ganado a pulso tener el cariño de los suyos, pues siempre está dispuesta a dar lo mejor de ella.