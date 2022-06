Anabel Pantoja sorprende a su exmarido al confirmar su embarazo de Yulen Pereira

Anabel Pantoja se ha convertido en la protagonista de Supervivientes 2022 y está haciendo muchos méritos para ganar el concurso. Ha empezado una relación sentimental con Yulen Pereira, atrevimiento que la familia de su exmarido no se ha tomado bien. Hace tres meses estaba casada con Omar Sánchez y ahora estaría pensando tener hijos con otro hombre.

Anabel Pantoja, según ha contado su compañero Anuar Beno, quiere quedarse embarazada de Yulen, es una idea que no descarta. Lydia Lozano, amiga de la colaboradora, está sorprendida porque “siempre había dicho que no quiere ser madre”. Omar prefiere no hablar del tema, pero todo el mundo sabe que las intenciones de su exmujer le han dejado fuera de juego.

Anabel supuestamente le dio esperanzas a Omar y le prometió que no estaba todo perdido, pero ha cambiado de planes de repente. Se ha enamorado locamente de Yulen, quiere formalizar su relación y tener hijos con él, aunque no ha especificado la fecha. Ya han dejado de esconder su noviazgo y cada vez ofrecen al público imágenes más tórridas.

Anabel ha sido acusada de estar inventándose su historia de amor para ganar puntos, pero sus amigos aseguran que ella no es así. Belén Esteban ha utilizado las redes sociales para dejar claro que la sevillana es la persona más directa y honesta de Telecinco. La 'princesa del pueblo' garantiza que sería incapaz de engañar para hacerse con el premio final de Supervivientes.

Anuar Beno, último expulsado del concurso, ha sido quien ha filtrado la delicada información de la prima de Kiko Rivera. Según cuenta, en una ocasión reconoció que le haría ilusión quedarse embarazada de Yulen porque le había demostrado que él era su hombre. “Yo nunca he querido ser madre, pero si yo estoy bien con este niño sería capaz”, dijo supuestamente la sevillana.

Anabel Pantoja tiene que hablar con su exmarido

Anabel debe mantener una conversación con Omar Sánchez, pues el canario está decepcionado por su comportamiento en Supervivientes. Su matrimonio está acabado, pero es cierto que parte de la familia pensaba que antes o después solucionarían los problemas. Sin embargo, Yulen ha aparecido en escena y todo ha cambiado, incluso ya hay planes de embarazo encima de la mesa.

Pantoja tuvo un percance con Omar que marcó un antes y un después, aunque nunca ha aclarado exactamente que le pasó. La audiencia entendió, por las pocas explicaciones que dio, que se había quedado en estado y había tenido un aborto natural. Es únicamente una teoría, ella no lo ha confirmado, pero dio a entender que había sucedido algo parecido.

Yulen Pereira por fin ha reconocido que también tiene sentimientos hacia la colaboradora, a pesar de que su madre no los comparte. La familia del deportista quiere que se centre en el concurso porque sabe que la fama es efímera y él deberá continuar con su trayectoria. Los expertos en televisión han planteado la posibilidad de que Yulen se esté aprovechando de su nueva novia.

Anabel Pantoja deja de esconder sus sentimientos

Anabel está siendo investigada al detalle, pues Anuar no es el único que ha hablado de sus planes de maternidad al lado de Yulen. Desi Rodríguez, otra de las concursantes, aseguró que antes de empezar el concurso la pareja mantuvo relaciones. Según su testimonio, no usaban protección y dio a entender que en cualquier momento anunciarían el embarazo.

Pantoja ha cambiado de vida y está dispuesta a disfrutar de todo lo que ha aprendido al lado de Yulen Pereira. En un primer momento se contuvo para no hacer daño a Omar, pero se ha dado cuenta de que sus sentimientos no tienen límite. El deportista está saliendo beneficiado del romance, por eso hay tantos que ponen en duda la historia de amor.