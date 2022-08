Anabel Pantoja sabe que la enfermedad avanza rápido y que su dinero no puede frenarla

Anabel Pantoja empezó a trabajar en los medios de comunicación porque pertenece a una familia influyente dentro de la crónica social. Su padre es hermano de la cantante más famosa del país: Isabel, una tonadillera que no deja indiferente a nadie. Gracias a esta coincidencia puede trabajar de colaboradora e influencer, aunque nada es tan bueno como parece.

Anabel Pantoja tiene que soportar muchas críticas y muchas de ellas no se ajustan a la realidad, pero no puede hacer nada para evitarlas. Su padre estuvo ingresado porque padece una enfermedad bastante seria y necesita cuidados especiales, no puede moverse sin ayuda. Hasta ahora se desplazaba en una silla de ruedas con motor, pero ha tenido que cambiar de planes.

| La Noticia Digital

Anabel sabe que el mal de Bernardo avanza a pasos agigantados y ni ella ni su dinero pueden hacer nada para evitarlo. Antes de marcharse a Honduras para concursar en Supervivientes 2022 contrató a dos enfermeras para que estuvieran pendientes de él. El público aplaudió este gesto y fue entonces cuando el periodista Pablo González se puso a investigar.

Anabel ha sido acusada de haber desatendido a Bernardo, supuestamente ha hecho varios viajes y no ha tenido el detalle de visitarle. Eso es lo que cuenta Pablo González, aunque es cierto que no ha aportado ninguna prueba que respalde la información. Supuestamente, el hermano de Isabel solo cuenta con el apoyo de Junco, su novia japonesa.

“Mientras Bernardo estuvo en el hospital, tan solo iban a estar con él: Junco, su supuesto hijo secreto, su tía Magdalena y pocos más. Anabel acudió varias veces, pero en un periodo corto y se fue a Supervivientespriorizando el concurso por encima del estado de su padre. Desde que regresó de la isla solamente ha ido a verle una vez y me han contado que apenas pasó una hora en su casa”.

Anabel Pantoja está pendiente de los resultados médicos

Anabel ha sido duramente criticada, pero sus amigos aseguran que siempre ha estado pendiente de la salud del hermano de Isabel. Es cierto que está tranquila porque sabe que está en buenas manos, pero eso no quiere decir que le haya desatendido. Junco es la mujer que le hace compañía y gracias a ella los familiares pueden relajarse, saben que no le faltará de nada.

| Instagram

Pantoja ha sido bastante generosa con la japonesa, pero su dinero no puede evitar que ella hable con determinados periodistas. Pablo González ha mantenido una conversación con ella y ha descubierto que el malestar es real. Supuestamente no entiende el comportamiento de la influencer y reclama más ayuda para hacerse cargo del enfermo.

“Se siente muy solo y si no fuera por su pareja, la japonesa Junco, se moriría de pena. Ella es su mujer, su compañera de vida y su enfermera, pero está muy agobiada porque la situación le supera. Sobre todo, le duele que la hija y la hermana de Bernardo se hayan desentendido prácticamente de su marido”, explica Pablo en Socialité.

Anabel Pantoja estuvo un tiempo en el hospital

Anabel ha tenido bastantes problemas con Bernardo, hay quien dice que él se desentendió de ella cuando era niña. La colaboradora prefiere no hablar sobre este tema, pero es evidente que hay algo que lleva escondiendo mucho tiempo. Eso no quiere decir que le guarde rencor, de hecho le ha pagado un buen tratamiento para que su estado mejore.

Pantoja se ha dado cuenta de que sus esfuerzos no han servido: el hermano de Isabel sigue con el mismo mal y sintiéndose solo. Sus compañeros de Sálvame han dejado claro que la sevillana no puede hacer más, pues ella tiene que seguir trabajando. No puede instalarse en el hospital, como ya hizo en su momento, por eso ha contratado a personal especializado.